Emanuel Caserio, chi è il protagonista de Il Paradiso delle Signore: età, foto, carriera

Emanuel Caserio è un attore italiano, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella fiction televisiva Il Paradiso delle Signore.

Emanuel Caserio è un attore italiano classe 1990, originario di Latina. Sin da piccolo ha mostrato la sua passione spiccata per il mondo del cinema e del teatro, diplomandosi al prestigioso Centro Sperimentale di Roma. Per mantenersi durante gli studi lavorava come barista, fino all’esordio in televisione.

Il giovane attore ha iniziato la sua carriera a teatro, per passare poi in televisione partecipando a “Squadra Antimafia 7“. Si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver preso parte a “Il Commissario Rex” e “Un Medico in Famiglia“. Al cinema ha esordito con “I ponti di Sarajevo“, presentato anche al “Festival di Cannes” del 2014. Ha partecipato anche al film “Io e lei“, diretto da Mirasole Tognazzi. Nel 2015 gli è stato conferito il premio Kineo Giovani Rivelazioni. Il successo gli è stato conferito, però, dal ruolo di Salvatore Amato nella celebre soap opera di Rai1, “Il Paradiso delle Signore“.

Emanuel Caserio, la vita sentimentale dell’attore

Emanuel Caserio interpreta il ruolo di Salvatore Amato, un giovane arrivato a Milano dalla Sicilia che fatica a stare al passo con i tempi ne “Il Paradiso delle Signore“. La serie era stata inizialmente cancellata, ma la Rai le ha voluto dare una seconda chance. Il giovane attore ha la fama di essere un donnaiolo e a riguardo ha detto che: “Più che donnaiolo direi un ragazzo simpatico e timido che, per questo, può piacere. Il donnaiolo è proprio a caccia, io no“.

Della sua vita sentimentale, però, Emanuel Caserio ha fatto sapere di aver avuto una relazione sentimentale con la madre di una sua amica. A riguardo ha fatto sapere che: “Con la signora non ci vediamo e non ci sentiamo più. Neanche con la mia amica, che della nostra storia non ha mai saputo nulla. E’ una questione un po’ particolare“. L’attore ha perso il fratello, di nome Edoardo, quando era molto piccolo per cause non ben specificate, ma lo commemora spesso nei suoi post di Instagram.