Domenico Berardi, chi è la fidanzata Francesca Fantuzzi: età, foto, social

Francesca Fantuzzi è la dolce metà di Domenico Berardi, famoso calciatore italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Francesca Fantuzzi è un’influencer molto amata sui social, nonché la compagna di un famosissimo calciatore, Domenico Berardi, col quale ha formato una bellissima e affiatata famiglia. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Francesca Fantuzzi

Francesca Fantuzzi è nata il 29 dicembre 1994, sotto il segno del Capricorno. E’ originaria di Sassuolo (Modena), dove è cresciuta e ha studiato (e nella cui squadra il consorte si è fatto strada nel ruolo di attaccante). Sul suo conto, purtroppo, abbiamo davvero pochissime informazioni: a quanto pare è una ragazza molto riservata, nonostante sia da anni un’amatissima influencer.

Non a caso il profilo Instagram di Francesca Fantuzzi vanta migliaia di follower, e nel corso del tempo ha raccolto centinaia di splendide foto che ci raccontano molto della sua vita. Francesca lavora principalmente come modella: da ragazzina, grande appassionata di mare, sognava di fare la diver e di girare il mondo, ma l’amore per il suo Domenico, al quale è legata dal 2012, l’ha portata in tutt’altra direzione.

Nel luglio 2020 Francesca Fantuzzi ha annunciato di essere in dolce attesa con un breve video su Instagram, e lo scorso 26 dicembre è nato il piccolo Nicolò. A dare l’annuncio la società neroverde con una nota pubblicata sul sito ufficiale. Per il resto, a detta del suo compagno (e forse un giorno marito) Francesca è una ragazza dolce e simpatica, ma anche permalosa. È inoltre una grande appassionata di fitness e di yoga. E durante l’epidemia di Coronavirus ha lanciato una raccolta fondi per l’ospedale di Sassuolo, raccogliendo ben 25mila euro.