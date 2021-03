Incidente a Roma, morto Daniel Guerini: stella della Lazio Primavera

Fatale un tragico incidente avvenuto a Roma verso le 20 di ieri sera: Daniel Guerini, classe 2002, della Lazio Primavera non ce l’ha fatta

Un’altra brutta notizia ha sconvolto il mondo del calcio giovanile. Nelle ultime ore è venuto a mancare il talentuoso giocatore della Lazio Primavera, classe 2002, Daniel Guerini, che ha vestito anche le maglie di Torino, Fiorentina e Spal collezionando anche presenze nella varie Nazionali giovanili. Nella giornata di ieri verso le 20 è accaduto il tragico incidente a Roma in via Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti. Il giovane calciatore viaggiava su una Smart For Four, che poi si è scontrata con una Mercedes Classe A: le cause dell’incidente andranno ancora accertate con cure. Il giovane Guerini è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I insieme agli altri due giovani. L’uomo di 68 anni, che era alla guida della Classe A, non è gravissimo ed è stato stato portato in ospedale sotto shock in ospedale.

Daniel Guerini, dalla Lazio al Torino: il cordoglio dei club e dei suoi amici

Nelle ultime ore in tanti hanno già espresso la loro vicinanza salutando per l’ultima volta il talentuoso giocatore della Lazio Primavera: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Così anche la sua ex squadra, il Torino, l’ha voluto ricordare con un comunicato pubblicato sui profili ufficiali del club granata: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.

Così anche la Spal ha pubblicato un pensiero doloroso: Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Daniel Guerini, diciannovenne ex trequartista della Primavera Spal, dove ha militato da gennaio a giugno 2020, nell’attuale stagione calcistica giocatore della Lazio Primavera. La società biancazzurra, sconvolta per la drammatica notizia, si unisce in un grande abbraccio alla famiglia Guerini ed è vicina alla SS Lazio e ai compagni di squadra di Daniel nel dolore immenso di questo triste momento”.