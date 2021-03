Cesare Cremonini, il commovente messaggio per l’amico Gianni Morandi

Cesare Cremonini si mostra vicino al collega Gianni Morandi, ricoverato in ospedale in seguito all’incidente che lo ha visto protagonista.

Il celebre cantante Cesare Cremonini è sempre un gran supporter dei suoi colleghi musicisti, come quando si è mostrato sui social mentre guardava la kermesse musicale del “Festival di Sanremo“.

Cesare Cremonini, durante la prima serata del “Festival di Sanremo 2021“, ha guardato la performance di “Fai rumore“, il brano di Diodato vincitore dell’edizione della kermesse del 2020. Il cantante bolognese si è mostrato su Instagram intento a suonare il pianoforte mentre ascoltava la canzone del collega siciliano. Allo stesso modo, sempre sul popolare social, l’artista ha voluto fare i suoi migliori auguri di pronta guarigione ad uno dei protagonisti della musica italiana: Gianni Morandi. Il cantante è ancora in ospedale, dove si sta riprendendo dall’incidente che ha subito pochi giorni fa. Con lui l’inseparabile moglie Anna, che si è fatta fotografare mentre lo aiuta a mangiare.

Gianni Morandi, il tremendo incidente fa preoccupare tutti

Gianni Morandi è caduto in alcune sterpaglie a cui era stato dato fuoco, ustionandosi entrambe le mani ed è stato ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Il cantante è tornato attivo sui social postando una foto con la moglie Anna, che lo sta assistendo. In molti, però, hanno criticatolo scatto in ospedale, ritenendolo insensibile.

Sono moltissimi coloro che rinfacciano a Gianni Morandi il fatto di poter avere con sé la moglie Anna mentre, a causa delle regole Covid, ad oggi i pazienti ricoverati in ospedale non possono ricevere visite dai propri familiari. Cesare Cremonini ha voluto condividere un messaggio per l’amico in ospedale, augurandogli di riprendersi il prima possibile per tornare alla sua musica e alla vita quotidiana. Il cantante si è poi cimentato in una reinterpretazione del brano di Morandi e Lucio Dalla, “Vita“.