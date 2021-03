Atp Miami risultati: come sono andati gli italiani nella prima giornata

Conosciamo nel dettaglio tutti i risultati della prima giornata dell’Atp Miami: gli italiani già sono scesi in campo, vediamo com’è andata

La prima giornata dell‘Atp Miami, Masters 1000 stagionale, ha visto all’opera già diversi tennisti italiani come Paolo Lorenzi, Federico Gaio e Stefano Travaglia. Tanti duelli sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium in Florida: al secondo turno ci sono già Fognini, Sinner e Sonego visto che sono teste di serie. Brutte notizie iniziali per Paolo Lorenzo: il 39enne originario di Siena, numero 157 ATP, non è uscito vittoriosa nella sfida contro l’americano Ernesto Escobedo. Anche Federico Gaio non ce l’ha fatta: il numero 142 ATP, che era stato ripescato come ‘lucky loser’, è stato battuto dal lituano Ricardas Berankis, numero 89. Per lui la gara è iniziata male perdendo 5-2 con doppio break subito. Poi lo stesso italiano non ne ha approfittato della battuta d’arresto del lituano, che alla fine ha trionfato 7-4 dopo un’ora di dura battaglia.

Atp Miami risultati, fuori anche Travaglia

Non è riuscito a superare il primo turno del torneo ATP Miami nemmeno il tennista azzurro, Stefano Travaglia, che è stato superato con una rimonta importante dallo statunitense Frances Tiafoe per 5-7 6-4 6-2 dopo circa due ore di gioco. Le belle notizie per i tifosi italiani potranno così arrivare con Sinner e Fognini in campo al secondo turno visto che si tratta di teste di serie. Tutta la programmazione completa è su Sky Sport con la possibilità di seguire da vicino tutte le dinamiche.