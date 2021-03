Andrea Cerioli, la storia con Zoe Cristofoli: perché è finita, la verità

Tra una partecipazione e l’altra a Uomini e Donne, Andrea Cerioli è stato fidanzato con la modella Zoe Cristofoli. Come mai la loro relazione è finita?

Andrea Cerioli è molto conosciuto: non solo per aver partecipato al Grande Fratello, ma anche per essere stato (per ben due volte!) tronista a Uomini e Donne. Il ragazzo, però, è stato anche dall’altro lato: la sua prima comparsa nel programma di Maria De Filippi, Andrea l’ha fatta proprio nei panni del corteggiatore. In questo caso Cerioli aveva conquistato il cuore del pubblico cercando di sedurre Ramona Amodeo. Quando le cose non sono finite bene tra i due, la De Filippi ha invitato l’affascinante giovane a tornare a Uomini e Donne come tronista.

Leggi anche -> Andrea Cerioli, chi è: tutto sul nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

La sua prima esperienza come tronista non lo ha portato a trovare l’amore: Andrea Cerioli ha lasciato Uomini e Donne da solo. Dandogli una terza possibilità, però, il programma gli ha permesso di tornare: così Andrea ha conosciuto la sua attuale ragazza, Arianna Cirrincione. I due, appena sono finte le riprese, si sono trasferiti insieme (e c’è chi parla anche di matrimonio). Non tutti sanno però che, tra quella prima esperienza come tronista e la relazione con Arianna, nella vita di Andrea c’è stata un’altra donna: Zoe Cristofoli.

Come mai è finita

Zoe Cristofoli era un volto noto già prima di intraprendere una relazione con il tronista: la giovane infatti non solo è modella, ma è stata anche con Fabrizio Corona. Una volta finita la relazione con il re dei paparazzi, però, Zoe è rimasta profondamente ferita: “anche in una frequentazione ci vuole rispetto. È un impegno reciproco. Io non ero un gioco, o uno scherzo. Non era una farsa, per me era tutto vero”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anche la sua storia con Cerioli non è finita bene. Nel 2014, dopo sole poche settimane da quando il ragazzo l’aveva presentata ai suoi fan, i due hanno annunciato la fine della relazione. I due non hanno mai parlato apertamente di cosa sia successo: il pubblico ha intuito della fine della relazione quando Andrea Cerioli ha cancellato tutte le foto che, su Instagram, lo ritraevano insieme a Zoe.