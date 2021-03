Fidanzata Andrea Cerioli, chi è Arianna Cirrincione: età, foto, social

Chi è Arianna Cirrincione, la ragazza che a Uomini e Donne ha conquistato il cuore del tronista Andrea Cerioli?

La vita sentimentale di Andrea Cerioli è stata molto particolare: l’uomo, infatti, è stato per ben due volte tronista a Uomini e Donne (guadagnandosi l’affetto sia delle concorrenti che del pubblico). La prima volta, dopo aver approfondito la conoscenza di due corteggiatrici (Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda), Cerioli ha deciso di finire il programma da solo. Con la seconda volta Andrea ha avuto più fortuna: è così che nello studio televisivo ha conosciuto Arianna Cirrincione, terminando prima la sua esperienza a Uomini e Donne pur di iniziare subito una relazione con lei.

Chi è lei

Arianna Cirrincione è nata a Genova nel 1995: appassionata di calcio, la giovane segue particolarmente la Sampdoria (una delle squadre della sua città). Da quando ha conosciuto Cerioli, Arianna ha lasciato Genova per trasferirsi con il ragazzo a Bologna. Prima ancora di diventare una delle corteggiatrici a Uomini e Donne, la Cirrincione era già una modella ed influencer abbastanza conosciuta online: sul suo profilo Instagram spesso offre ai suoi followers consigli di stile e trucco.

I due, che hanno subito conquistato il cuore del pubblico, hanno anche partecipato a Mtv Cribs: lo show permette al pubblico di entrare nella casa dei vip e vederne la vita di tutti i giorni. “Tutto è nato dal desiderio dei nostri fan” ha raccontato Arianna. “Oltre a mostrare la nostra abitazione, abbiamo anche raccontato la nostra vita privata. Al mattino ci alziamo, facciamo colazione, io parto subito come un razzo a rassettare casa. Credo sia quello che facciano un po’ tutti”.

I due sono davvero molto affiatati, ma per ora non vogliono sbilanciarsi troppo: “sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante”, ha detto Andrea Cerioli durante un’intervista. “Ad oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare”. Secondo il blog online Isa e Chia, Arianna Cirrincione preferirebbe avere un figlio prima di sposarsi.