Alberto Matano, l’emozione in diretta tv: “Mi sembra un miraggio”

Alberto Matano, durante La vita in diretta, si emoziona per una notizia sorprendente: “a me sembra proprio non un miraggio, di più”.

Dopo tutto il tempo passato in casa, sono tanti gli italiani che non vedono l’ora di tornare a viaggiare. Molti ricordano la scorsa estate con la speranza che da giugno in poi, anche nel 2021, le cose possano migliorare. Mentre i dottori invitano alla prudenza, le compagnie turistiche si preparano per rendere i viaggi sicuri: a quanto pare le Canarie, prima di tutti, sono riuscite a raggiungere il tanto desiderato status di Covid-free (invitando i turisti a tornare a visitare le isole).

La reazione di Matano

La notizia è stata data da La vita in diretta: il programma, che si occupa di attualità e approfondimenti delle ultime notizie, è condotto da Alberto Matano. Proprio il conduttore, nel leggere di questa notizia (che porta speranza per il futuro del turismo), si è emozionato: “a me sembra proprio non un miraggio, di più” ha commentato l’uomo. In effetti, l’idea di poter tornare a spostarsi avvicina gli italiani alla libertà che da un anno desiderano.

Nonostante l’emozione, però, Alberto Matano ha preferito aggiungere: “Questo sabato partirà il primo volo per le Canarie Covid-free, ci sarà un tampone da fare prima e uno al ritorno. Però avete sentito che non è sicuro”. Insomma: l’idea c’è, ma si deve ancora lavorare perchè si possa tornare davvero a viaggiare in completa sicurezza.

Intanto, la notizia annunciata da La vita in diretta da Matano è stata criticata. A non apprezzare tutto l’entusiasmo mostrato dal conduttore è stato Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico. “L’errore è chiamarlo Covid-free, perché ti dà l’idea che fai il tampone e poi sei a posto” ha commentato Bianchini.