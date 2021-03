Whatsapp, sta per cambiare tutto: la nuova funzionalità rivoluzionaria

Una vera e propria rivoluzione per l’app di messaggistica più famosa al mondo. “Whatsapp” acquisirà una nuova funzione che cambierà la vita di molti utenti.

I milioni di utenti dell’app di messaggistica più famosa al mondo non vedevano l’ora che Whatsapp acquisisse questa nuova attesa funzione. L’applicazione ha subìto diverse rivoluzioni nel corso degli anni, dall’introduzione delle stories che la accomuna ad Instagram, alla comparsa delle temutissime spunte blu, che ora è possibile nascondere grazie ad un altro aggiornamento super atteso dagli utenti. Questa volta non sarà da meno e gli sviluppatori di Whatsapp hanno annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità, che potrebbe decisamente semplificare la vita a tutti. Ecco di cosa si tratta.

Whatsapp, ecco qual è la nuova funzione

Tutti conosciamo la comodità di Whatsapp Web, la funzionalità che permette di visualizzare la propria interfaccia dell’app direttamente su pc, previo “accoppiamento” dei dispositivi in possesso dall’utente. Ma proprio in questo campo, gli sviluppatori metteranno in campo la versione Beta di una nuova funzione che semplificherà le cose enormemente.

Sarà infatti possibile accedere al proprio profilo Whatsapp tramite dispositivi multipli, senza che il telefono debba essere collegato all’app in primis. Una vera e propria rivoluzione, se si pensa a quanto potrebbe facilitare la vita. Se il nostro smartphone non dovesse avere internet per questo o quel motivo, si potrà quindi accedere comunque al proprio profilo Whatsapp tramite fino a quattro dispositivi contemporaneamente.

Per ora si tratta ancora di una versione Beta, che potrebbe quindi non supportare tutte le funzionalità dell’app standard, ma è solo questione di tempo prima che gli sviluppatori perfezionino la nuova funzione, che sarà disponibile per Android e iOS. Non solo! Questa nuova utilissima funzione sarà istallabile sia su Whatsapp standard, che sulla versione business dell’app. Una rivoluzione al pari dell’introduzione degli “stati“, una versione in piccolo delle stories Instagram e delle spunte blu, che permettono di capire se la persona con cui si comunica ha visualizzato o meno il messaggio.