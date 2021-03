Test, quale parte del corpo lavi per prima sotto la doccia?

By

Le tue abitudini sotto la doccia rivelano aspetti della tua personalità. Test: quale parte del corpo lavi per prima?

Un gesto apparentemente insignificante e ripetuto nel corso della nostra vita centinaia di volte può celare indizi sul nostro carattere e sulla nostra personalità. Vi sono studi che analizzano la gestualità e l’espressività del volto durante un’interazione con un’altra persona e che riescono a determinare dall’atteggiamento tenuto cosa pensate della persona in questione o dell’argomento trattato, se siete insomma interessati o cercate una via di fuga da una situazione scomoda.

Il test di oggi è finalizzato ad individuare il vostro approccio nella vita ed il vostro carattere semplicemente analizzando il modo in cui vi fate la doccia. Ognuno di noi, infatti, ha un modo differente di lavarsi e comincia da un punto ben preciso. Magari quotidianamente non ci fate caso, ma facendo mente locale sicuramente vi ricorderete qual è la parte del corpo che siete soliti lavare per prima.

Test psicologico: cosa lavi per primo sotto la doccia?

Il test consiste proprio nel fare mente locale e ricordare su cosa vi concentrate in un primo momento quando fate una doccia. Di seguito la spiegazione di cosa questo gesto naturale e ripetuto potrebbe rivelare su di voi.

Il viso

Chi comincia dal viso, probabilmente è una persona molto insicura, che dà troppa importanza al giudizio esterno. Sebbene sia importante in società ciò che pensa la gente di voi, non deve diventare un ostacolo insormontabile, il consiglio è non dargli troppo peso.

Braccia e Gambe

Se vi concentrate invece su braccia e gambe, siete probabilmente delle persone razionali. Volete che tutto sia sotto controllo e che ogni cosa si svolga come lo avete pianificato. Non temete il giudizio altrui, anzi siete soliti imporre il vostro sugli altri.

Parti intime

Chi è solito cominciare dalle parti intime denuncia un’eccessiva timidezza. Siete persone introverse, ma questo non vi impedisce di creare rapporti sinceri e profondi con altre persone, le quali nella maggior parte dei casi vi vogliono bene. Alle volte, però, l’eccessiva insicurezza è un’ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi.

Il petto

Se infine cominciate a lavare il corpo dal petto, significa che siete persone realizzate e felici. La determinazione avuta in questi anni vi hanno portato a raggiungere una posizione di comodità nella vita che vi rende spensierati e felici, ma occhio a non cullarvi troppo.