Stasera in tv Barry Seal – Una storia americana: trama e curiosità

Stasera in tv arriva Barry Seal – Una storia americana. Un film adrenalinico tratto da una storia vera. Ecco cosa sapere.

Oggi, mercoledì 24 marzo 2021, andrà in onda su Italia 1 il film “Barry Seal – Una storia americana”. La pellicola è diretta da Doug Liman e si ispira a una storia realmente accaduta.

Una trama adrenalinica per gli amanti dell’azione. “Barry Seal” è uscito per la prima volta sul grande schermo nel 2017, ottenendo grande successo. Gli incassi sono arrivati a ben 134,8 milioni di dollari dei quali 2,6 milioni solo in Italia.

Stasera in tv Barry Seal: ecco cosa sapere del film con Tom Cruise

Il film i basa può essere considerato come un’avventura internazionale e si ispira a una vicenda realmente accaduta. Un trafficante e pilota viene reclutato dalla CIA per prendere parte a un’importante operazione sotto copertura della storia degli Stati Uniti.

Quest’abile pilota TWA, Barry Seal, si dedica al contrabbando di sigari cubani, ma viene contattato dall’agente Monty Schafer per lavorare per le strutture fotografiche della CIA in America centrale sfruttando un aereo di piccole dimensioni.

Nel frattempo Barry viene contattato dal cartello di Medellin per contrabbandare droga. In queste circostanze riesce a mettere a punto uno schema per dedicarsi al contrabbando. La CIA chiude un occhio e non interviene, ma non si può dire lo stesso della DEA e dell’FBI. Questi due enti lo stanno rintracciando e presto anche la CIA interromperà la protezione verso di lui. Cosa gli succederà a quel punto?

Niente paura per chi non riuscisse a vedere il film questa sera. “Barry Seal” è disponibile anche su Netflix e Mediaset Play. Il cast è di tutto rispetto, il protagonista è interpretato da Tom Cruise, ma troviamo anche Domhnall Gleeson, Sarah Wright e Lola Kirke.

Una delle curiosità maggiori del film è che Barry Seal e Tom Cruise non si assomigliano per niente. Seal era un uomo molto piazzato tanto che il cartello di Medellin lo soprannominava “El Gordo”. Per quanto riguarda il regista, Liman ha descritto il film come “una bugia divertente basata su una storia vera”. C’è anche una tragedia attorno alla produzione: l’ultimo giorno di riprese il pilota acrobatico Alan D. Purwin e il copilota Carlos Berl sono morti dopo uno schianto aereo.