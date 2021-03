Simona Ventura, lite furibonda in tv con Bassetti: lo scontro – VIDEO

L’emergenza Coronavirus è sempre molto presente con circa 500 morti al giorno in Italia: arriva lo scontro in tv tra Simona Ventura e Bassetti

L’argomento principale per tutti gli italiani resta l’emergenza Coronavirus. Milioni di italiani non vedono l’ora di tornare alla vita di prima a distanza di un anno. Al momento le somministrazioni di dosi di vaccino sono sempre inferiori rispetto alla media mondiale. E così durante il programma di Rai Tre, Cartabianca, è arrivato un nuovo scontro tra la conduttrice tv, Simona Ventura, e il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. I due hanno discusso in modo animato dopo che la stessa Ventura aveva parlato della sua situazione con la positività al Covid. Subito Bassetti ha incalzato precisando: “Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”. Immediatamente il professore ha attaccato Simona dopo che la stessa donna ha raccontato la sua esperienza con la terapia successiva.

Simona Ventura, tutti i motivi del litigio con Bassetti

Bassetti subito ha voluto precisare andando sul dettaglio: “Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori”. Poi ha aggiunto: “Cortisone, eparina e antibiotici vanno usati in caso di grave compromissione respiratoria o con un decremento della saturazione. E non vanno usati precocemente. Ogni malato è diverso dall’alto e va visitato”. La Ventura, inoltre, ha replicato: “Io ho parlato con il mio medico. Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette. Bisogna evitare di dare informazioni non correte”.

Infine, lo stesso professor Bassetti ha aggiunto dichiarazioni interessanti: “Lei fa la conduttrice televisiva, io faccio il medico. Ascolti quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure”.