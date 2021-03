Raoul Bova, l’annuncio sui social: “Qui inizia la nostra storia”

Raoul Bova è pronto per un nuovo inizio: eccolo, col suo fascino tenebroso in mezzo al mare, pronto a tuffarsi in una straordinaria avventura.

Gli anni passano, ma il fascino di Raoul Bova resta immutato. Così come, al netto di qualche ruga e capello bianco in più, la voglia di rimettersi in gioco. Il noto attore lo dimostra col suo ultimo post su Instagram: con la sua bellezza tenebrosa, immortalato in mezzo al mare, si dice pronto a tuffarsi in una nuova straordinaria avventura. “Qui inizia la nostra storia… – scrive – la storia di una famiglia normale, con qualcosa di speciale. #BuongiornoMamma vi aspetta prossimamente su Canale 5!”. E giù like, condivisioni commenti di entusiastico apprezzamento.

Il nuovo appuntamento con Raoul Bova

A cosa si riferisce Raoul Bova? Buongiorno Mamma è la nuova fiction per Canale 5 che lo vede protagonista. Inizialmente, le riprese della serie erano state fissate per lo scorso marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha scombinato i piani. Così, la produzione ha chiuso il set e lo riaprirà soltanto nei prossimi giorni, cercando di concludere i lavori entro la fine dell’estate.

Canale 5 ha reso noto che la fiction con Raoul Bova occuperà la serata del mercoledì, dal 14 aprile prossimo. La trama? Buongiorno Mamma racconterà la storia di una famiglia dagli anni Novanta ad oggi. I Borghi sono una famiglia borghese e perbene composta da Guido, preside che ha sempre aspirato alla cattedra universitaria, Anna moglie, madre premurosa e amica sollecita, e i figli Francesca, Jacopo, Sole e Michelino… E per il momento non sveliamo altro per non rovinare la sorpresa.

Buongiorno Mamma, per altro, non è la sola serie televisiva alla quale Raoul Bova stia attualmente lavorando. L’attore romano è infatti alle prese anche con il già più volte citato Giustizia per Tutti e di un progetto che celebrerà il lavoro della Croce Rossa durante la pandemia.

