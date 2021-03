Ps5, nuove scorte da Game Stop Zing questa settimana: chi può averle

Game Stop Zing ha annunciato sul proprio sito l’arrivo di nuove scorte di Ps5: scopriamo chi può usufruire del restock.

La ricerca di una nuova Ps5 è diventata per alcuni giocatori una specie di ricerca del Sacro Graal. Dal 20 novembre scorso, data d’uscita sul mercato, la nuova consolle di casa Sony è stata praticamente introvabile. I fortunati che sono riusciti a mettere le mani sulla Playstation, sono stati coloro che hanno effettuato il preorder nelle catene di informatica e sul web il momento immediatamente successivo alla sua disponibilità. Per tutti gli altri è cominciata una costante ricerca della disponibilità sui siti delle catene di distribuzione, su Amazon, eBay e siti di negozi d’informatica più o meno certificati.

C’è chi pur di avere la sua copia della consolle ha sborsato il doppio se non il triplo del prezzo di listino e chi, nonostante abbia sborsato più del necessario, si è ritrovato con mattoni o altri articoli. A dicembre, gennaio e febbraio la possibilità di acquistare una Ps5 è stata praticamente nulla, visto che a causa della carenza di semiconduttori e la politica di approdo nel resto del mondo di Sony, dalle nostre parti non sono giunte nuove unità. Qualcosa si è mosso in questo mese di marzo, con saltuarie e istantanee disponibilità su Amazon e da GameStop.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Ps5 torna disponibile su Amazon: in arrivo nuove scorte

Ps5: nuove scorte in settimana da Game Stop, ma solo per chi ha già effettuato il preordine

La catena più attiva nel rifornire le consolle è stata Game Stop Zing, ma nonostante abbia messo a disposizione nuove unità a cadenza settimanale, gli utenti non hanno potuto usufruirne. Il motivo di tale impossibilità è legata alla scarsità di nuove unità. In sostanza quelle che giungono ogni settimana sono sufficienti solo a coprire gli ordini già esistenti. Per evitare polemiche, la catena da un paio di settimane ha tolto agli utenti web e ai clienti degli store fisici, la possibilità di effettuare l’ordine. Una politica che andrà avanti finché non saranno ultimate le consegne a chi l’ha effettuato prima.

Leggi anche ->Ps5 da record: nonostante la scarsità di unità è la console più venduta della storia

La stessa sorte, dunque, è riservata alle unità che questo giovedì arriveranno a disposizione degli store Game Stop italiani. Le consolle verranno consegnate a chi ha ordinato già da mesi, così da poter sfoltire la lista di richiedenti. Non esistendo numeri ufficiali sul numero di console distribuite in queste settimane, né sul numero di ordini da evadere, non è nemmeno possibile capire quando si potrà tornare a fare l’ordine. L’unico consiglio che possiamo dare è quello di controllare settimana dopo settimana il sito della catena per capire se è possibile effettuarlo, o rivolgersi allo store fisico di riferimento per richiedere di essere informati.

Nelle scorse ore Amazon Usa ha rifornito la versione americana del catalogo con qualche migliaio di unità. Inutile dire che la disponibilità è durata appena qualche minuto. Il rifornimento di ieri, tuttavia, fa ben sperare per l’approdo anche sullo store europeo e italiano del gigante delle distribuzioni di nuove unità nei prossimi giorni. Qualora dovesse succedere, però, è probabile che saranno in pochi coloro che ne potranno usufruire.