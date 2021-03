Oroscopo di giovedì 25 Marzo: la giornata di tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo avvicinando sempre di più al weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 25 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e incontri fortunati sono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 25 Marzo 2021.

Giovedì 25 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potrete finalmente levarvi qualche sassolino dalla scarpa e prendervi le vostre rivincite. Non rimandate nulla a domani ed affrontate a testa alta tutte le difficoltà. Ne uscirete vincitori.

Toro. La giornata di oggi sarà ideale per trascorrere qualche ora al fianco di un amico caro. In amore non tiratevi indietro per nessun motivo al mondo e muovete decisivi passi avanti senza starci troppa a rimuginare sopra. Forza e coraggio!

Gemelli. La Luna sarà ancora dalla vostra parte durante la giornata di oggi e continuerà a mandarvi la sua influenza positiva. È il momento giusto per proporre nuove idee e progetti sul lavoro, dunque accantonate la timidezza e dimostrate di che pasta siete fatti.

Cancro. Qualche difficoltà a carburare per voi durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di mantenere la calma di fronte ai piccoli imprevisti. Potreste ritrovarvi a dover cambiare i piani all’ultimo momento, tenetevi pronti.

Leone. La Luna sarà ancora dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Tuttavia le energie cominceranno a scarseggiare e la stanchezza a farsi sentire. Non è però ancora il momento per riposare. Rimboccatevi le maniche e continuate a dare il massimo.

Vergine. Questo è un periodo decisamente positivo e luminoso per l’amore, perciò non indugiate. Premete sull’acceleratore e procedete a tutto gas. Un po’ di romanticismo non potrà fare altro che risollevarvi l’umore e regalarvi della serenità.

Bilancia. Durante la giornata di oggi sarà estremamente importante comunicare con le persone al vostro fianco e renderle partecipi dei vostri sentimenti. Non abbiate paura di essere feriti. Fidatevi dei vostri amici e della vostra famiglia.

Scorpione. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ altalenante. In amore vorreste qualche attenzione in più mentre per quel che riguarda il lavoro state cominciando a prendere il giusto ritmo. Non gettate la spugna proprio adesso.

Sagittario. La giornata di oggi e quella di domani saranno per voi decisamente luminose e positive. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte. Approfittate del cielo luminoso per azzardare qualche passo avanti, sia in amore che sul lavoro. Forza e coraggio!

Capricorno. Siete vicini ad un periodo di intensi cambiamenti e sarebbe meglio cominciare ad affrontarlo al massimo delle vostre energie. Non perdete dunque tempo e serenità dietro discussioni inconcludenti e polemiche, vi metterebbero soltanto di cattivo umore.

Aquario. La Luna opposta non vi renderà le cose semplici durante la giornata di oggi. Un po’ di ansia potrebbe guastare il vostro buonumore, cercate di tenerla a bada. Attenzione inoltre alla procrastinazione: non buttate via tempo prezioso!

Pesci. Durante la giornata di oggi la spalla di un buon amico sarà per voi decisamente fondamentale. Cercate di non affrontare le situazioni e i pensieri negativi da soli e di riporre fiducia anche negli altri. Un po’ di conforto vi farà bene senza ombra di dubbio.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.