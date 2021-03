La fidanzata di Gilles Rocca svela il segreto del loro amore

Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, ha raccontato la ricetta per la sua relazione con il naufrago dell’Isola dei Famosi, che dura da 12 anni

L’attrice leva 1989 Miriam Galanti, da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, ha deciso di aprirsi riguardo la sua relazione con Gilles Rocca, naufrago di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Mentre la Galanti è un’attrice oramai affermata che ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione nel 2009, Rocca ha raggiunto la notorietà solo recentemente. Dopo essere apparso sul palco del Festival di Sanremo 2020, durante l’indimenticabile crisi tra Bugo e Morgan, ha partecipato a Ballando con le stelle. Gilles e Miriam hanno iniziato a frequentarsi dodici anni fa, nel 2009: i due si sono conosciuti durante un corso di recitazione ed è scattato immediatamente l’amore. La loro relazione è stata talmente travolgente fin dal primo momento che, solo due mesi dopo la loro prima uscita, Gilles Rocca ha chiesto a Miriam Galanti di andare a convivere.

A detta di Miriam Galanti, Gilles Rocca è davvero un romantico

Durante un’intervista al settimanale Grand Hotel, Miriam Galanti ha raccontato come il suo fidanzato, ora naufrago in Honduras, sia sempre stato un vero romantico. Infatti, persino il modo in cui Gilles Rocca le ha chiesto di andare a convivere è stato da commedia rosa. “Una sera ho dormito a casa sua. Quando mi sono svegliata lui era già uscito, ma ho trovato un messaggio scritto con il dentifricio sullo specchio del bagno: ‘Vieni a vivere con me?’. Gli ho scritto ‘sì’, sempre con il dentifricio. In quella casa abbiamo poi vissuto insieme per un anno e quel messaggio non l’abbiamo mai cancellato“.

Dimostrazioni d’amore di questo tipo, sebbene si spera più igieniche, non sono sporadiche a casa Rocca-Galanti. Ad esempio, prima che Gilles Rocca partisse per L’Isola dei Famosi, ha voluto regalare alla compagna un altro gesto d’amore. Un giorno, dopo che lei era uscita di casa, il naufrago ha riempito tutte le pareti della loro casa con post-it gialli con su scritto “Ti amo”. Un messaggio semplice, ma efficace e potentissimo.