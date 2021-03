Le ricette per il Menù di Pasqua 2021: un viaggio intorno al mondo con i piatti tipici di tante nazioni diverse.

Abbiamo iniziato ad avvicinarci in modo serio e strutturato alla cucina durante il primo lockdown di un anno fa. Era Pasqua, eravamo chiusi in casa e ci siamo inventati chef. Quest’anno il Menù di Pasqua 2021 sarà nuovamente caratterizzato da pochi parenti, divieto di spostamenti e ovviamente, nessuna possibilità di un viaggio all’estero. Ma per chi ha sempre viaggiato, oltre al dolore ovviamente di essere magari separati dai parenti, si aggiunge il dispiacere per non aver potuto organizzare un viaggio. Ecco però che i piatti tradizionali del mondo ci vengono in soccorso. Vediamo allora un Menù di Pasqua realizzato con tutti i piatti tipici del mondo.

Menù di Pasqua 2021 dal mondo

In Italia abbiamo moltissimi piatti tradizionali per Pasqua da poter mangiare e assaporare. Ma se vogliamo portare sulle nostre tavole qualche sapore esotico e straniero basta andare a cercare qualche preparazione e qualche piatto tipico dal mondo.

Antipasto : salumi e formaggi per un italiano non possono mai mancare, ma potreste pensare di aggiungere anche l’Hot Cross Buns. Si tratta di panini tipici inglesi con una croce sopra proprio a simboleggiare la Pasqua.

: salumi e formaggi per un italiano non possono mai mancare, ma potreste pensare di aggiungere anche l’Hot Cross Buns. Si tratta di panini tipici inglesi con una croce sopra proprio a simboleggiare la Pasqua. Primi piatti : in questo caso scatenatevi con le ricette tipiche italiane. I ravioli del plin, i cannelloni, la pasta al forno. In questo campo non ci batte nessuno e quindi puntiamo ad un tour delle prelibatezze nostrane.

: in questo caso scatenatevi con le ricette tipiche italiane. I ravioli del plin, i cannelloni, la pasta al forno. In questo campo non ci batte nessuno e quindi puntiamo ad un tour delle prelibatezze nostrane. Secondo di Pasqua : come secondo possiamo spostarci in Francia con il Pâté de Pâques Berrichon. Si tratta di un paté di carne trita, avvolto dalla pasta sfoglia. In alternativa anche il prosciutto arrosto americano è un buon secondo piatto, arricchito dalla glassatura al miele.

: come secondo possiamo spostarci in Francia con il Pâté de Pâques Berrichon. Si tratta di un paté di carne trita, avvolto dalla pasta sfoglia. In alternativa anche il prosciutto arrosto americano è un buon secondo piatto, arricchito dalla glassatura al miele. Dolci pasquali: oltre alla pastiera potreste pensare di spaziare un po’ tra i piatti tradizionali del mondo e assaporare magari il Mammi. Un dolce tipico finlandese con farina di segale e melassa, perfetto da servire con un ciuffo di panna o un po’ di crema alla vaniglia.

Ecco allora un menù di Pasqua molto interessante da poter organizzare per il pranzo di domenica 4 aprile. Così facendo viaggerete intorno al mondo pur rimanendo a casa al sicuro per via della pandemia da Coronavirus.