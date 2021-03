Khrystyna Novak, chi era la ragazza morta a Pisa: chi l’ha uccisa

Khrystyna Novak, 29enne ucraina, lavorava in un night di Altopascio (Lucca) quando, lo scorso novembre, è tragicamente scomparsa. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Khrystyna Novak è scomparsa tra il primo e il 2 novembre scorso, a poche ore dall’arresto del fidanzato Gonzalez Airam, 14enne, con cui da qualche mese viveva in una villetta di Orentano (Pisa). Lui venne portato a Don Bosco per un’inchiesta di armi e droga, lei rimase sola in casa: nell’arco di ventiquattr’ore si è persa ogni traccia di lei.

L’identikit di Khrystyna Novak

La svolta nel giallo di Khrystyna Novak, 29enne di nazionalità ucraina, è arrivata ieri mattina, quando la Polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Lupino, vicino di casa di Khrystyna e del suo fidanzato, Gonzalez Airam Negrim. Lupino, 49 anni, è il proprietario della casa nelle quale risiedeva la coppia.

L’accusa di cui deve rispondere Lupino, mossa dalla procura di Pisa che coordina le indagini, è di omicidio e soppressione di cadavere. L’ipotesi è che abbia assassinato la ragazza dentro casa con colpi di arma da fuoco nella notte tra l’1 e il 2 novembre, per poi occultarne il corpo. Corpo che, a distanza di quasi cinque mesi dalla scomparsa, non è ancora stato trovato nonostante le numerose ricerche.

Secondo gli investigatori, inoltre, Lupino avrebbe infine usato il cellulare della giovane per mascherare ogni sospetto di omicidio e far credere in un allontanamento volontario: il telefono è stato infatti riacceso il 3 novembre e le celle del segnale sono state agganciate in varie zone del Pisano. Cruciale la segnalazione di un cliente del negozio di tatuaggi di Lupino che ha riferito alla polizia di aver visto l’uomo portare via alcuni sacchi neri dalla sua casa e caricarli in macchina la mattina del 3 novembre.

