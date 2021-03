Italia – Repubblica Ceca Europei Under 21: streaming e formazioni

Il match tra Italia e Repubblica Ceca è valido per i gironi degli Europei Under 21: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Inizia questo pomeriggio il cammino degli azzurrini dell’Italia Under 21 agli Europei di categoria, nella fase a gironi. Un gruppo difficile, ma sicuramente ostacoli non invalicabili, per i ragazzi di Nicolato, che sono nel girone B insieme ai fortissimi avversari storici della Spagna, ai padroni di casa della Slovenia e infine la Repubblica Ceca.

Proprio quest’ultima formazione verrà affrontata dagli azzurrini al via nel percorso oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00. La formazione giovanile azzurra dovrà poi affrontare prima la Spagna, con gara prevista sabato sera alle 21.00, quindi i padroni di casa della Slovenia, martedì 30 marzo, sempre alle ore 21.00, nell’ultimo match.

Precedenti di Italia – Repubblica Ceca Under 21 e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadion Celje in Slovenia tra l’Italia Under 21 e i pari età della Repubblica Ceca viene trasmessa in diretta e in esclusiva con collegamento a partire dalle 17.45 su Raidue. Inoltre, la partita è disponibile in streaming sul sito di Raiplay, sempre con inizio allo stesso orario. La telecronaca è affidata Luca De Capitani e Manuel Pasqual, mentre interviste e bordocampo sono di Lucio Michieli.

La formazione azzurra è la squadra più titolata a pari merito nella storia degli Europei Under 21 ma ha vinto l’ultimo titolo 17 anni fa. Invece, la Repubblica Ceca ha vinto l’Europeo di categoria nel 2002. Cinque e basta i precedenti tra queste due squadre nell’ultimo ventennio, con il precedente più recente che risale al 2017 e vide i cechi imporsi tre a uno. Nel 2002, quando la Repubblica Ceca vinse gli Europei, in semifinale sconfisse gli azzurrini con un golden gol di Pospíšil.

Italia e Repubblica Ceca, le due squadre Under 21 in campo: le formazioni

Nicolato e Krejci stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Tonali, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Jedlicka; Holik, L. Krejci, Plechaty, Sadilek; Janosek, Havelka; Vanicek, Karabec, Bucha; Sasinka.