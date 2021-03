Isola dei Famosi, lo spoiler di Tommaso Zorzi su quando finirà

Questa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ sta piacendo, al punto che ora il reality finirà più in là rispetto a quanto previsto. La data.

L’Isola dei Famosi sta riscuotendo un buon successo di pubblico. Talmente tanto che il reality dovrebbe conoscere un allungamento, come capitato a suo tempo con il Grande Fratello Vip nei mesi scorsi. A farlo capire è Tommaso Zorzi nel corso di una intervista concessa a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ per il canale Instagram della rivista, ‘Sorrisi Live’.

Leggi anche –> Isola, Akash Kumar furioso dopo la cacciata: “Morti di fame”

Da quanto è possibile apprendere dall’influencer, vincitore del GF Vip, l’Isola dei Famosi iniziata a metà marzo si chiuderà il 2 giugno prossimo.

E chissà che non venga prolungata ulteriormente, anche se, data la natura particolare del reality, appare difficile che la produzione possa ‘esagerare’ come avvenuto con il Grande Fratello Vip, durato addirittura quasi 6 mesi.

Sulle vicende dei naufraghi ‘abbandonati’ a Cayo Cochinos, in Honduras, proprio Tommaso Zorzi curerà uno speciale settimanale dal titolo ‘Isola Off’. L’appuntamento è su Mediaset Play alle 22:30 di ogni mercoledì, e non si esclude anche un inserimento nel palinsesto di Italia 1. Lui nel frattempo continua ad essere opinionista fisso da studio dell’Isola.

Leggi anche –> Isola, Giorgio Manetti furioso: “Non mi hanno voluto”

Isola dei Famosi, il trampolino di lancio definitivo di Tommaso Zorzi

Il giovane sarà accompagnato ogni volta da diversi ospiti in studio ed anche da alcuni ex coinquilini conosciuti al GF Vip, come Andrea Zelletta e l’inseparabile amico Francesco Oppini. Nel frattempo per lo stesso Tommaso Zorzi quello in corso è un periodo d’oro.

Leggi anche –> Ilary Blasi, la gaffe clamorosa all’Isola: non doveva dirlo

La sua popolarità è al massimo e, dopo averlo ospitato su Radio 105, Maurizio Costanzo lo ha preso sotto la propria ala protettiva invitandolo al suo celebre, omonimo ‘Show’.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Qui Tommaso ha svelato di avere ricevuto in dono da Leo Bongiorno, figlio dell’immortale Mike Bongiorno, la cravatta che aveva indossato. Un regalo davvero speciale e che fa da buon auspicio per quella che sembra essere l’inizio di un proficuo percorso lavorativo in televisione.