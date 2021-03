Incendio oggi, rogo devasta appartamento a Roma: la tragica scoperta

Un incendio oggi ha avuto luogo nel pieno centro della Capitale, a brevissima distanza da Campo de’ Fiori. E tutto quanto finisce in dramma.

Incendio oggi, a Roma, in pieno centro. Purtroppo l’episodio culmina con una tragedia, dal momento che i soccorritori e le forze dell’ordine hanno scoperto il cadavere di una donna. Si tratta di una dei due occupanti di un appartamento finito preda delle fiamme e situato al terzo piano di uno stabile di cinque.

La donna viveva lì assieme a suo marito ed avrebbe provato in tutti i modi a scappare, purtroppo non riuscendoci. Lei ha cercato una via di fuga disperata lanciandosi da una delle finestre, visto che il fuoco ed il fumo le avevano impedito di potere avere accesso alla porta d’ingresso.

La vittima aveva 66 anni ed il suo cadavere è finito nel cortile del palazzo. L’incendio oggi, mercoledì 24 marzo 2021, ha avuto luogo alle ore 18:30 nelle immediate vicinanze di Campo de’ Fiori. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi loro mezzi e hanno avuto la meglio sul rogo, riuscendo a domarlo.

Incendio oggi, evacuato l’intero stabile: si indaga sulle cause del rogo

Il personale medico del 118 invece ha cercato di rianimare la 66enne ma senza riuscirci. L’appartamento è andato del tutto distrutto. Nell’abitazione c’era pure il marito della donna morta in questo incendio oggi.

I pompieri lo hanno recuperato e subito dopo questi ha ricevuto un ricovero immediato in ospedale, dove è entrato in codice rosso. Attualmente versa in condizioni molto gravi al Policlinico Umberto I.

Il luogo del disastro ha visto l’arrivo anche di diverse pattuglie sia della polizia dei commissariati di Trevi e del Celio che della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le autorità hanno provveduto a transennare la zona, interdetta al passaggio dei civili sia per evitare eventuali problematiche per la loro incolumità che per facilitare le operazioni di soccorso. L’intero palazzo risulta ora evacuato ed è in corso una indagine per cercare di capire cosa possa avere dato origine all’incendio.