Incidente Ignazio Moser: cos’è successo al ragazzo di Cecilia Rodriguez?

Il fidanzato della sorella di Belen, Ignazio Moser, ha avuto uno spiacevole incidente durante una partita di Padel in Sicilia: ecco come sta ora.

Quasi si stenta a riconoscerlo. Ignazio Moser, bellissimo e aitante ex concorrente del Grande Fratello Vip, è rimasto vittima di un brutto incidente. Il ragazzo, noto alle cronache anche in quanto fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è apparso sui social con un taglio piuttosto vistoso sul sopracciglio destro. Ecco la cronaca.

Una brutta disavventura per Ignazio Moser

L’incidente è avvenuto a Catania, dove Ignazio Moser si trova per l’inaugurazione di 21PadelArena, la prima struttura al chiuso del Mezzogiorno dedicata a questo sport. Per l’occasione è stata organizzata una sfida che ha visto lui e il cognato Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, sfidare Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Ma evidentemente non è andata come il Nostro sperava.

Dopo qualche ora, infatti, Moser ha pubblicato sui suoi profili social alcune foto con il taglio sul volto in bella vista e un commento tra il serio e il faceto: “Dovreste vedere l’altro com’è finito. L’arte che si incarna, dicevano Grazie drmirkomanora per il pronto intervento”. I suoi followers non hanno mancato di rivolgergli parole di solidarietà, affetto e sostegno.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda. A parte il grande spavento, però, l’atleta dovrebbe cavarsela con qualche ferita da cicatrizzare. Quanto a Cecilia, durante una recente ospitata a Verissimo l’argentina ha parlato del suo amore per Ignazio svelando il desiderio di diventare presto mamma…

