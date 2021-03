Chi è Giovanni Mencarelli, in arte Mitch: carriera, vita privata, età

Mitch arriva su TV8 con un nuovo programma per raccontare cosa succede ai matrimoni: ma scopriamo chi è questo personaggio

Mitch è il nome d’arte scelto da Giovanni Mencarelli, nato a Desio in provincia di Monza nel febbraio 1980. Conosciuto anche come Mitch Dj, Micci e Dj Mitch, Mencarelli lavora principalmente come disc jockey, ma è anche un musicista, un produttore discografico, uno showman e uno speaker radiofonico. Attualmente è tra i co-conduttori di Tutto esaurito, un fortunato programma radiofonico in onda dal lunedì al sabato su Radio 105. Inoltre, Mitch è anche inviato del programma televisivo di intrattenimento Le Iene Show, in onda su Italia 1. Da poco ha allargato il suo raggio d’azione anche a TV8, dove lo speaker radiofonico condurrà lo show Scemi da matrimonio insieme a Gilberto Penza, in arte Gibba. Ma scopriamo qualcosa di più su Mitch Dj.

La vita privata di Giovanni Mencarelli, aka Dj Mitch

Giovanni Mencarelli, dopo aver conseguito il diploma da geometra, decide di proseguire gli studi e sceglie di iscriversi a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tuttavia, Mitch presto comprende che la strada dell’avvocato o del giudice non faceva al caso suo, così nel 2001 lascia l’università e si arruola nei Carabinieri. Ma anche l’Arma non fa al caso suo, così nel 2003 diventa uno dei primi Webjay italiani con Crazy Street, programma in onda su Rosso Alice: il canale internet di Telecom Italia.

Diventato anche uno dei primi youtubers in Italia, inizia ad entrare nel mondo dello spettacolo e nel 2006 sembra aver avuto una breve relazione con Anna Tatangelo, ex moglie di Gigi D’Alessio. Dopo questo presunto flirt, non si sa molto della vita privata di Mitch fino al matrimonio con la compagna Linda nel 2014. Da loro amore sono poi nati nel 2015 e nel 2017 due figli.