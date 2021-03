Gilbert Panzer detto “Gibba”: ecco chi è lo speaker dello “Zoo di 105”

Speaker e conduttore radifonico, Gilbert Panzer detto Gibba è tra le voci de “Lo Zoo di 105”, un programma di Marco Mazzoli.

Gibba, il cui nome reale è Gilbert Panzer, o meglio, la sua voce, è nota al pubblico italiano principalmente per la sua partecipazione alla storica trasmissione “Lo zoo di 105″, l’amatissimo programma radiofonico ideato da Marzo Mazzoli, trasmesso su Radio 105. Un altro motivo per cui si è parlato di lui, è proprio per un litigio con Mazzoli che è sfociato in una vera e propria guerra aperta tra i due e che ha forse messo fine alla loro ventennale amicizia. Ma chi è Gibba? Ecco quello che sappiamo su di lui.

Gibba: storia, vita privata e litigio con Mazzoli

Gibba è un personaggio che ha sicuramente fatto la storia di Radio 105, soprattutto per il programma cult “Lo zoo di 105“. Lo show, fondato da Marzo Mazzoli, che era un grande amico di Gibba oltre che un collega, è nato nel 1999 e si presentava come una trasmissione dai toni fortemente provocatori e irriverenti, spesso giudicati volgari e che nel corso degli anni si è più di una volta beccata denunce da parte di animalisti e non solo.

L’amicizia tra Gibba e Mazzoli però sembra essere finita bruscamente dopo una guerra tra i due che pare non essere finita tuttoggi. “Non si può dire che Gibba sia un santo” – ha raccontato Mazzoli a Kontrokultura – “La proposta che gli era stata fatta era molto dignitosa, parliamo di cifre importanti; ma poi, a parte questo, pur ringraziandolo per il contributo che ha dato, ciò che mi ha davvero ferito è una questione umana. Vedi, io ero suo amico da 22 anni e lui è praticamente scomparso, non mi ha affrontato, e questo non si fa.”

Pare che Gibba si sia montato la testa e abbia sputato nel piatto dove mangiava, arrivando a calpestare un’amicizia profonda e ventennale come quella con Mazzoli. Ma sono tanti gli ascoltatori, fan di Gilbert, che sono dalla sua parte e vedono in lui la parte lesa della faccenda.