Gessica Notaro, la rivelazione ai fan: “Punto di svolta della mia vita”

Gessica Notaro mostra su Instagram con foto e video il momento di svolta della sua vita recente, quello che l’avvia ad una nuova normalità.

La drammatica storia di Gessica Notaro è conosciuta da tutta Italia. In questi anni la ragazza, permanentemente sfregiata dall’ex fidanzato, è diventata un simbolo della lotta alla violenza di genere e ai femminicidi. L’ex modella e cantante è stata aggredita nel 2017 sotto il portone di casa della madre dall’ex Eddy Tavares, ossessionato da lei sin da quando si erano lasciati e già da tempo suo stalker. Lo scorso anno si è concluso il processo ai danni dell’uomo, con la Cassazione che ha confermato la condanna a 15 anni di carcere per l’uomo.

Quello è stato per la coraggiosa Gessica, il primo punto di svolta della sua vita dopo il drammatico incidente. Con la condanna definitiva del suo aggressore, infatti, è stata certa che il male che le è stato fatto non rimarrà impunito. Da quel momento la cantante ha avviato un percorso di ricostruzione del sé e della sua vita che nelle scorse ore ha portato ad un altro momento di svolta.

Gessica Notaro: “Punto di svolta nella mia vita”

Dopo anni di interventi chirurgici finalizzati al recupero delle funzionalità dei muscoli facciali compromesse dall’acido, nelle scorse ore Gessica si è sottoposta ad un’intervento finalizzato esclusivamente all’estetica del viso, un’operazione che ha deciso di mostrare in parte in diretta sul suo profilo Instagram e che ancora ora è possibile vedere in un post in cui ci sono sia brevi estratti video che foto.

A sottolineare l’importanza di questo intervento è la stessa Gessica che nel post scrive: “QUESTO È UN MOMENTO DI SVOLTA NELLA MIA VITA. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima”. Successivamente ringrazia il medico per il lavoro svolto: “Il fenomenale Dottor @davide_brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne”.