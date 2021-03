George Segal è morto, addio al grande attore candidato agli Oscar. Classe 1934 si è spento all’età di 87 anni.

L’annuncio della morte di Segal è stato dato dalla moglie Sonia: “La famiglia è devastata nell’annunciare che questa mattina George Segal è morto in seguito a complicazioni dopo l’operazione chirurgica per mettere un bypass”.

Attore e musicista per il film Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) di Mike Nichols ottiene una candidatura all’Oscar. Molto attivo anche in tv era famosissimo per il suo ruolo nella fortunata sitcom americana The Goldbergs. Segal ha due figli avuti dalla prima moglie.