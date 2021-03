Genny Zurlo morta di Covid: il ricordo della maestra è straziante

Addio a Genny Zurlo, l’insegnante morta di Covid a 62 anni: il ricordo della maestra amata da tutti è straziante.

“Maestra per sempre”, così viene ricordata in queste ore un’insegnante di 62 anni, Genny Zurlo, residente a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La donna è morta nelle scorse ore a causa delle complicanze del Coronavirus. La donna lascia il marito Michele e i figli Silvia e Marco, oltre ai tantissimi che in queste ore le rendono omaggio e la ricordano per il suo carattere estremamente affabile.

Era davvero una buona la donna, spiegano quanti l’hanno conosciuta, una frase che contrariamente a quanto avviene di solito, in questo caso non è per nulla fatta. A testimonianza del fatto che tanti le volevano bene e lei voleva bene a tutti, il manifesto funebre, in cui la foto ‘classica’ della donna deceduta è stata sostituita dal disegno fatto da una delle sue alunne.

Il cordoglio per la maestra Genny Zurlo, morta di Covid

Qualcuno lo ha evidenziato sui social network, scrivendo appunto: “I disegni dei bambini per alcuni sono una cosa stupida. Ma questa maestra ha voluto essere ricordata non con una bella foto ma con il disegno di un bambino probabilmente un suo allievo. Ci ha voluto forse dire che lei è quello che vedevano in lei i suoi piccoli studenti. E lo sarà per sempre”. Un omaggio che ha trovato riscontro anche in tanti altri che hanno avuto a che fare con la maestra, magari solo perché la donna è stata insegnante dei loro figli.

“Abitiamo nello stesso palazzo e la conoscevo da molto tempo. Non ho parole. Solo tanta tristezza”, si legge tra i commenti su Facebook apparsi dopo che si è diffusa la notizia del decesso di Genny Zurlo. Poi ancora qualcuno ricorda che “i bambini con lei si sentivano molto coccolati”. Insomma, molti volevano bene alla maestra scomparsa e i ricordi sono davvero tantissimi. Ognuno ha un ricordo e qualcosa da raccontare, come Laura che osserva: “A Genny dell’aspetto esteriore non importava nulla. Ha voluto mostrare cosa davvero conta nella vita”. Oggi quella maestra già manca davvero a tutti.