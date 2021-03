Le ultime notizie sull’arresto di Fabrizio Corona: il figlio Carlos all’estero, cosa sta accadendo, parla la nonna del ragazzo.

Dopo aver passato diversi giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona, un paio di notti fa è stato tradotto in carcere e la vicenda ha suscitato molte polemiche. In particolare, molti si sono chiesti se fosse necessario tale provvedimento restrittivo. Tanti altri aggiungono che Corona avrebbe già saldato il suo debito con la giustizia.

Leggi anche –> “Affermazioni gravi”: Fabrizio Corona decide di denunciare Aldo Grasso

Quel che è certo è che Corona non è un “criminale comune” e la sua vicenda fa davvero molto discutere. In particolare, le denunce dei suoi legale e della mamma, Gabriella Privitiera, tengono accesi i riflettori su quello che molti considerano un caso di accanimento giudiziario nei confronti di un personaggio pubblico, che ha grande visibilità mediatica.

Leggi anche –> Fabrizio Corona trasferito in carcere, la situazione precipita

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Le parole della nonna di Carlos, il figlio di Fabrizio Corona, sul nipote

Tale situazione non lascia certo indifferente Carlos Maria, il figlio 18enne di Fabrizio Corona e Nina Moric, che probabilmente per essere tenuto lontano da questa vicenda e protetto, sembra che in questi giorni non sia in Italia. La conferma arriva in un’intervista a ‘Libero Quotidiano’ dalla nonna del ragazzo, Gabriella Privitiera, la quale ha messo in evidenza come il giovane – maggiorenne da pochi mesi – si troverebbe all’estero, ospite dei suoi nonni materni, ovvero i genitori di Nina Moric.

La donna ha infatti spiegato qual è l’attuale situazione e chiarito che il ragazzo ha bisogno di tranquillità: “In questo momento è all’estero con i genitori di Nina Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena”. Insomma, nessuna esposizione mediatica da parte del giovane figlio di Fabrizio Corona, che a quanto pare avrebbe anche silenziato i social network, proprio per non restare ‘coinvolto’ in questa vicenda. Nonna Gabriella però assicura: “Lo sento ogni tanto al telefono. Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”.