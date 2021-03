Ettore Bassi, chi è la nuova fidanzata: “Mi ha aiutato a rinascere”

Gossip Ettore Bassi fidanzata: l’attore originario di Bari da tempo ha archiviato il matrimonio con Angelica Riboni ed è felice con un’altra.

Ettore Bassi, da qualche anno, ha vissuto una svolta sentimentale davvero importante. Infatti il suo matrimonio con Angelica Riboni è terminato già da un pezzo. E dopo la fine di questa relazione, andata avanti dal 2009 al 2016, l’attore ha trovato una nuova fidanzata.

Il tutto tra le accuse della ex moglie, che lo ha indicato come tutt’altro che ligio dall’assolvere ai suoi obblighi di padre, che il 50enne di Bari non assolverebbe con il massimo dell’impegno secondo lei.

Bassi dalla Riboni ha avuto tre figlie. Si tratta di Caterina, Olivia ed Amelia, con quest’ultima affetta da sindrome di Down. L’interprete di diverse produzioni televisive ha una fidanzata dall’estate del 2019.

Tuttavia la fine del matrimonio con la ex moglie non è risultata affatto priva di traumi. Lo conferma proprio Angelica Riboni, la quale aveva svelato a fine 2019 al settimanale ‘Oggi’ di avere messo lei fine al matrimonio con Bassi.

Ettore Bassi, non si sa niente sulla sua fidanzata

La colpa sarebbe dell’attore, che a detta della donna “ha fatto delle cose imperdonabili”. All’epoca la Riboni si era detta disperata, senza soldi “ed ostaggio del mio ex marito e della burocrazia”.

Il mancato accordo sulla cifra da corrispondere per gli alimenti ha fatto si che tra le due parti si innalzasse un muro di incomunicabilità e di ostilità. La donna ha poi fatto un appello al suo ex marito a non andare in Cassazione ed a cercare un accordo per facilitare la vita di tutti.

