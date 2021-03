Ettore Bassi ha tre figli: chi sono Olivia, Amelia e Caterina

Il grande attore Ettore bassi da questa sera sarà protagonista della serie TV su canale 5 Svegliati amore mio, ma sapevate che è papà?

Ettore Bassi è un famoso attore e conduttore televisivo nato a Bari nell’aprile 1970. Bassi fin da giovanissimo ha avuto una particolare inclinazione per il mondo dello spettacolo e per fare uno show per un pubblico. A 19 anni inizia a studiare per diventare attore alla Scuola di recitazione Tangram teatro di Torino. Negli anni Novanta, poi, aveva lavorato come animatore turistico in un villaggio estivo in Sardegna e, durante quell’esperienza, aveva riscoperto la propria passione per il teatro. Infatti, nel 1991 inizia a lavorare in diversi programmi televisivi, come Piacere Raiuno e Il più bello d’Italia. Ma la vera notorietà arriva poi nei primi anni Duemila, grazie al ruolo del maresciallo Andrea Ferri nella serie TV di Canale 5, Carabinieri.

Ettore Bassi: attore e papà a tempo pieno

Ettore Bassi è sempre stato piuttosto riservato per tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Ad ogni modo, sappiamo che il grande attore è stato fidanzato per molti anni con la Presidente dell’Associazione Torre dell’Oca, Angelica Riboni. I due si sono poi sposati nel 2009 e dal loro amore sono nate tre bambine: Olivia, Amelia, che sappiamo essere affetta dalla sindrome di Down, e Caterina. Nonostante i tanti anni passati insieme e l’aver dimostrato di essere una coppia assai affiatata, Ettore Bassi e Angelica Riboni si sono lasciati. Dopo un’iniziale separazione tenuta per sé, la coppia si è ufficialmente lasciata tre anni fa, nell’agosto del 2018. Dopo la sua recente partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, da stasera Ettore Bassi sarà protagonista con Sabrina Ferilli della serie tv Svegliati amore mio. La fiction andrà in onda da stasera, 24 marzo, su Canale 5.

