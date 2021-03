Ettore Bassi, chi è l’ex moglie Angelica Riboni: età, foto, carriera

Ettore Bassi, famoso attore pugliese, è stato a lungo sposato con Angelica Riboni: chi è la donna e che fine ha fatto dopo il divorzio?

Angelica Riboni è una web designer che per anni è stata legata all’attore Ettore Bassi: i due si sono conosciuti nel 2000 e, dopo anni di relazione, si sono sposati nel 2009. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Olivia, Caterina e Amelia. Nel 2018, però, i due si separano: a quanto pare la Riboni è rimasta delusa da alcuni comportamenti del marito (che lei ritiene imperdonabile). Il divorzio, all’inizio, sembra essere tranquillo: se non per l’affetto tra i due, almeno per non far vivere un brutto momento alle figlie. Appena le loro strade si sono divise però, la situazione tra Angelica Riboni ed Ettore Bassi è peggiorata.

Chi è Angelica Riboni

Scoprire qualcosa sulla vita privata dell’ex moglie di Ettore Bassi è quasi impossibile: la donna, pur essendo una web designer, si è tenuta ben lontana dai profili social (tanto che trovare una sua foto online è molto difficile). La donna ha creato un profilo Instagram, che però non viene quasi mai aggiornato. Angelica Riboni è di origini milanesi, ma a quanto pare al momento vive in Puglia, a Fasano.

Nonostante lavori come web designer dal 1995, la Riboni si è dedicata lavorativamente anche a molto altro. Prima di tutto, è presidente (e fondatrice) dell’Associazione Torre dell’Oca: questa si occupa di crescita personale e benessere. Angelica Riboni, inoltre, si occupa di scrivere format televisivi (a quanto pare è lei la mente che ha ideato il programma Gambero Rosso – quando mamma non c’è, dove l’ex marito e le figlie si sfidano in cucina).

Nel 2019, Angelica Riboni ha deciso di portare lo scontro con l’ex marito davanti alle telecamere: la donna ha infatti accusato Ettore Bassi di aver allungato il processo di divorzio. “Mi sento un ostaggio di mio marito e dei cavilli burocratici” avrebbe detto la Riboni, accusando anche Bassi di essere stato un padre molto assente.