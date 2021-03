Ettore Bassi, chi è l’attore pugliese: età, amori, carriera, vita privata

Chi è Ettore Bassi, l’attore pugliese che interpreta il ruolo di Sergio Santoro in Svegliati amore mio (la nuova serie Mediset).

Ettore Bassi (il cui nome completo è Ettore Francesco Maria Guido Bassi) è un attore italiano nato a Bari il 16 aprile del 1970. Questa sera Bassi tornerà in televisione dopo le numerose pièce teatrali che lo hanno tenuto occupato nell’ultimo anno. Oggi infatti debutterà in prima serata Svegliati amore mio, una nuova serie prodotta da Mediaset di cui Ettore Bassi è protagonista.

L’uomo interpreta Sergio Santoro, moglie di Nanà (Sabrina Ferilli) e padre della piccola Sara. La fiction gira proprio attorno alla figlia della coppia, affetta da leucemia. Stefano e la moglie, nel tentativo di trovare una cura per Sara, dovranno fare i conti con la società in cui vivono.

Chi è l’attore

Ettore Bassi ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della recitazione da giovanissimo. Appassionato di magia, da piccolo Bassi ha deciso di studiare per diventare prestigiatore; negli anni ’90, da adolescente, ha iniziato a lavorare come animatore nei villaggi turistici. A 19 anni Ettore Bassi ha iniziato a formarsi come attore presso la Scuola di recitazione Tangram teatro di Torino; in seguito ha frequentato anche i laboratori con Beatrice Bracco e Michael Margotta. Nel 1992 viene invitato a partecipare al programma di Rete 4 Il più bello d’Italia ( condotto da Patrizia Rossetti) riuscendo anche a vincere il titolo di “miglior talento”.

Dal 2009 fino al 2018, Ettore Bassi è stato sposato con Angelica Riboni. I due hanno anche avuto tre bambine (Olivia, Caterina e Amelia). Dopo la fine del suo matrimonio, alcune voci hanno svelato che l’attore si è legato a Simonetta Montrone (la figlia del proprietario di Tele Norba). Anche se Bassi non ha un profilo su Instagram, è invece molto attivo su Fabeook: qui pubblica spesso foto insieme alle figlie, a cui è molto legato.