Estate 2021 il trend è luoghi isolati e turismo rurale: il sondaggio di Airbnb

Dove vogliono andare in vacanza gli italiani in questa estate 2021? Dal sondaggio di Airbnb emerge chiaramente la voglia di natura e solitudine.

La voglia di partire per una vacanza durante l’estate 2021 c’è e si fa sentire. Gli italiani sono stanchi di rimanere a casa, delle conferenze su Zoom e degli aperitivi in chat con gli amici. Tra le tante cose che mancano maggiormente ci sono i cinema, i ristoranti e soprattutto le vacanze. Gli italiani, secondo un sondaggio di Aribnb sognano di poter partire e di tornare in viaggio. Ma in luoghi e con modalità ben precise.

Cosa vogliono gli italiani dall’estate 2021?

Secondo il sondaggio di Airbnb per quanto riguarda i viaggi e le voglie di vacanze degli italiani, le esigenze sono cambiate, ma sono in linea con quelle dell’anno scorso. Si conferma una grande ricerca di pulizia e sicurezza, ma tornano anche i desideri di vacanze in luoghi isolati dove potersi godere il relax fingendo che il virus non esista. I trend quindi sembrano essere chiari: turismo rurale e luoghi isolati, ecco cosa vogliono gli italiani per l’estate 2021.

I trend di viaggio per l’estate

Dal sondaggio emergono diversi dati degni di nota: i luoghi interessanti per le vacanze sono tanti ma sono quasi tutti legati essenzialmente a zone isolate. Una casa al mare sarebbe la scelta migliore per molti turisti, seguita a ruota da un agriturismo. Il trend parla chiaro: un soggiorno a contatto con la natura diventa molto importante come connubio tra relax e sicurezza.

Sembra inoltre che circa il 44% degli intervistati si sia già mobilitato per cercare una prenotazione o un viaggio in vista dell’estate 2021. C’è anche chi ha già prenotato, soprattutto tra i ragazzi di 25/34 anni. Diverso invece il pensiero degli over 55 che ancora non si sentono pronti a viaggiare e, soprattutto, molti di loro ancora non pensano all’estate.

Il piano per valorizzare agriturismi e strutture nella natura

Pe rispondere alla voglia di isolamento e pace, Airbnb e Agriturist, l’Associazione Nazionale per l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio di Confagricoltura, prima associazione di agriturismo in Italia, hanno intessuto una relazione e una partnership proprio per valorizzare tutti gli agriturismi in Italia. Airbnb Rural Bootcamp diventa così un seminario online che aiuta i titolari delle imprese a familiarizzare con questa piattaforma per cercare di ottenere sempre più risultati in termini di prenotazioni. Si dà quindi ampio spazio al turismo rurale, valorizzando il territorio anche a livello internazionale senza dimenticare la connessione.

Sempre più persone infatti, pur essendo in smartworking vogliono spostarsi e viaggiare, per quanto possibile. Quindi trovare una casa o un agriturismo dove rilassarsi, ma avendo anche la possibilità di connettersi se serve diventa un’esigenza.