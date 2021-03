Elisabetta Canalis colpisce ancora: gambe da far invidia

La splendida ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, colpisce ancora con un post che la mostra in tutta la sua bellezza.

La bellissima showgirl Elisabetta Canalis è conosciuta in tutto il mondo per la sua simpatia e i suoi look da urlo. Sul suo profilo Instagram è possibile vedere una carrellata dei suoi outfit migliori, dove sfoggia morbide tute, sandali gioiello o vestiti trasparenti.

Elisabetta Canalis si è sempre caratterizzata per avere uno stile impeccabile. L’ex velina di “Striscia la Notizia“, di origini sarde, è tornata da poco in Italia dopo aver ricevuto il vaccino per il Covid-19 ed ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia ad Alghero. Prima di tornare nella sua Los Angeles, dal marito Brian e dalla figlia Skyler, è passata nello studio di Cologno Monzese di “Verissimo“, dove è stata intervistata da Silvia Toffanin.

Elisabetta Canalis fa impazzire i fans su Instagram: gambe da perdere la testa

La showgirl Elisabetta Canalis ha trascorso del tempo nella capitale lombarda, dalla quale ha potuto assistere all’arrivo della primavera, come ha annunciato ai suoi fans su Instagram condividendo uno scatto in un due pezzi intimo. L’ex velina si è allontanata da Los Angeles e dai suoi affetti: il marito Brian Perri di 52 anni e la figlia Skyler Eva di 5 anni.

E’ inutile dire che in pochissime ore lo scatto condiviso da Elisabetta Canalis ha riscosso un enorme successo, con oltre 60 mila likes. Ma la showgirl non si ferma e condivide altre foto da uno shooting realizzato al Cross+Studio di Milano, dove indossa delle scarpe gioiello dal tacco vertiginoso e un mini dress di pizzo nero con diverse trasparenze che lasciano intravedere il fisico scolpito di Eli. In risalto le gambe lunghissime della ex Velina, che risultano particolarmente lunghe e toniche. In pochi minuti sono fioccati oltre 20 mila likes e centinaia di commenti per complimentare la showgirl.