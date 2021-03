Draghi, discorso sulle riaperture: “Lo faremo subito dopo Pasqua”

Il premier Mario Draghi parla di riaperture e fornisce un giudizio anche su quella che è la situazione attuale sul Piano vaccini.

Draghi, nel corso di un discorso tenuto al Senato in preparazione del consiglio UE, fa sapere di stare lavorando assieme alla squadra di Governo allo scopo di attuare delle riaperture subito dopo Pasqua.

Fino al prossimo 6 aprile 2021, martedì e che seguirà proprio Pasqua, vige il Dpcm annunciato ad inizio marzo in seguito al quale tutta Italia ha dovuto sottostare fino ad oggi a limitazioni stringenti.

Di fatto non esiste alcuna zona gialla, con la maggior parte delle regioni incluse nel rosso e le rimanenti in arancione. Anche la Sardegna ha dovuto abbandonare il proprio status privilegiato di zona bianca.

Mario Draghi informa che ci sono ora “quattro vaccini efficaci e del tutto sicuri”, con Johnson & Johnson che molto presto si unirà ai preesistenti Astrazeneca, Pfizer e Moderna.

Alla luce di ciò si pone come obiettivo per il Governo il raggiungimento del mezzo milione di vaccinati ogni giorno. Inoltre le forze in causa devono concentrarsi su di un discorso incentrato alle riaperture, per quanto possibile. Si punta più nel concreto a riaprire le scuole fino alle elementari già subito dopo Pasqua.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI