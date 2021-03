Daniah De Villiers è una giovane attrice nota per Mia e il leone bianco (2018). Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

L’attrice sudafricana che interpreta Mia in Mia e il leone bianco, Daniah De Villiers, è un’autentica rivelazione. Pur essendo giovanissima, infatti, si cala perfettamente nella parte della bambina scorbutica e infelice, per poi evolversi in una giovane guerriera disposta a tutto pur di salvare ciò che ama. Tra gli altri titoli che hanno messo in risalto il suo talento figurano Nul is nie niks nie (2017) e Dating Game Killer (2017). Sguardo intenso, sorriso luminoso e chioma leonina… ne sentiremo ancora parlare di lei. Intanto conosciamola più da vicino.

L’identikit di Daniah De Villiers

Daniah De Villiers è nata a Città del Capo, in Sudafrica, nel 2003. Il suo amore per la recitazione è emerso in tenera età. A soli 10 anni ha iniziato a prendere lezioni di recitazione e canto, partecipando a innumerevoli festival e concorsi e vincendo un premio drammatico regionale. Nel 2013 è stata insignita del premio Junior Grand Champion per la recitazione al World Championship of Performing Arts di Hollywood.

La carriera della giovane e appassionata attrice è decollata nel 2014, quando ha preso parte ad alcuni spot sudafricani ed internazionali. Poi, col tempo, Daniah De Villiers ha accumulato un vasto repertorio di esperienze. Dal 2015 al 2018 è attrice protagonista in Mia e il leone bianco, la sua prima esperienza sul grande schermo. Parallelamente, ricopre anche ruoli principali nelle serie televisive sudafricane: Nul is Nie Niks Nie, Vaselinetjie, DatingGameKiller, Meerkat Maantuig, Binnelanders.

