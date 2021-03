Coronavirus 24 marzo: anche oggi oltre 20mila contagi

Emergenza Coronavirus 24 marzo in Italia: anche oggi oltre 20mila contagi, tutti i dati e la situazione aggiornata.

21.267 contagi in 24 ore. Altri 460 morti, con la Lombardia che da sola supera i 30mila decessi. Questi sono solo alcuni dei dati che riguardano la diffusione del contagio da Coronavirus oggi 24 marzo nel nostro Paese. L’emergenza, insomma, è tutt’altro che accantonata e si chiede ancora una volta un’accelerazione sulla campagna vaccinale, per provare a porre un freno a questi numeri altissimi.

Nelle ultime 24 ore, dunque, superata nuovamente la soglia dei 20mila contagi, mentre in tutto i tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 363.767, il che vuol dire che l’incidenza odierna dei tamponi positivi rispetto a quelli effettuati torna a salire al 5,8%, anche se l’accelerata non è stata forte come gli altri giorni.

Dati Coronavirus oggi 24 marzo: la situazione aggiornata

Poco sopra i ventimila anche il numero di dimessi e guariti, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 460. Questo vuol dire che sono 561.308 gli attualmente positivi, un dato che è in lievissima crescita nelle ultime 24 ore. Non si arresta la pressione negli ospedali e sono soprattutto tanti i casi gravi: i ricoverati nei reparti Covid sono infatti oggi 32.026 (+52 in 24 ore), di questi 3.588 sono in terapia intensiva, con un aumento di 42 posti letto in più occupati in 24 ore. Sono in tutto 300 i nuovi ingressi nel reparto di terapia intensiva.

Ancora in riduzione è invece il dato dei contagi su base settimanale: abbiamo infatti 22.722 casi in media al giorno, vale a dire il 6,3% in meno, mentre il numero medio dei decessi giornalieri nell’ultima settimana è stato di 415 morti al giorno, con un incremento dell’11%. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono stati effettuati finora 8,3 milioni di vaccini, mentre un milione e mezzo di dosi vaccinali sono disponibili, ma non sono state ancora somministrate.