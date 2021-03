Caterina Sbaraglia, chi è la giovane attrice di Svegliati amore mio

Caterina Sbaraglia, giovanissima attrice che in “Svegliati amore mio” interpreta la figlia di Sabrina Ferilli. Ecco quello che sappiamo su di lei.

E’ giovanissima e bravissima Caterina Sbaraglia, attrice nei panni della figlia di Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli, in “Svegliati amore mio“. Con la nuova fiction prodotta per Canale 5 di Ricky Tognazzi, che andrà in onda a partire da questa sera 24 marzo in prima serata, la piccola attrice nata nel 2008, ha fatto il suo grande debutto sul piccolo schermo. Questo dopo un grande successo al cinema con “Ti presento Sofia” nel 2018, una pellicola molto apprezzata dalla critica con protagonisti Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Caterina Sbaraglia, chi è l’attrice di “Svegliati amore mio”

Nella nuova fiction per Canale 5 “Svegliati amore mio”, Caterina interpreta Sara, la figlia di Nanà, una donna forte e determinata, con un forte senso della giustizia e un grande coraggio che comincia a vacillare quando scopre che la bambina è malata di leucemia. Una storia che si intreccia con la cronaca italiana, in quanto Sara si è ammalata a causa delle polverini sottili emanate dall’acciaieria vicino casa, in cui lavora il marito di Nanà.

La giovanissima attrice Caterina, 12 anni, ha già debuttato al cinema con “Ti presento Sofia” e ha già convinto pubblico e critica per la sua interpretazione di una ragazzina matura e cinica, dal carattere molto complesso e sfaccettato. Un ruolo difficile, soprattutto, alla tenera età che aveva Caterina. E il pubblico sicuramente si innamorerà anche della sua performance come Sara, la povera figlia di Nanà.

La prima puntata di “Svegliati amore mio” andrà in onda questa sera 24 marzo in prima serata su Canale 5. Una fiction attesissima da molti telespettatori italiani, che non vedevano l’ora di vedere Sabrina Ferilli e Ettore Bassi insieme sul piccolo schermo, a fianco della giovane Caterina.