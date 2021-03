Berlusconi ricoverato in ospedale: quali sono le condizioni di salute

L’avvocato di Silvio Berlusconi ha rivelato che l’ex premier si trova ricoverato in ospedale da lunedì: quali sono le sue condizioni.

A sorpresa, durante l’udienza del processo per Ruby Ter, l’avvocato di Silvio Berlusconi ha spiegato che il suo assistito non poteva presenziare poiché si trova in ospedale. Il legale Federico Cecconi ha infatti dichiarato: “Per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Attualmente non si conoscono i dettagli sul ricovero di Berlusconi, dunque nemmeno quale sia la problematica per la quale è stato ricoverato né quali siano le su condizioni di salute. Nel corso della mattinata, probabilmente emergeranno ulteriori dettagli.