Una Alessia Marcuzzi senza freni e con tanta voglia di dare libero sfogo alla propria voglia di libertà si mostra in queste poche e succinte vesti. Ed i suoi followers restano incantati.

Alessia Marcuzzi, lei è l’emblema della felicità ma anche della diversità. La 48enne conduttrice televisiva fa da testimonial a quello che è il marchio di cosmetica da lei stessa fondato. Si tratta di ‘Luce’, che fornisce prodotti di bellezza per tutti, senza alcuna distinzione.

E questo scrive lei in un apposito post comparso sul proprio profilo personale Instagram. “Luce is for every-body. Luce has no gender”. A corredo di tutto ciò, la romana si fa ritrarre mentre è distesa su di un aitante modello ed intorno a loro ci sono altri giovani, ragazzi e ragazze, tutti serenamente distesi su un prato.

Con questa immagine che dà l’idea di serenità e di equilibrio che si possono raggiungere solamente prendendosi cura di sé stessi.

Una cosa che per l’appunto Alessia Marcuzzi fa da anni, se è vero che il suo aspetto è sempre quello della ragazzina sbarazzina che abbiamo imparato ad apprezzare ed ammirare nel corso degli anni ’90 soprattutto. Perché per lei il tempo e l’età non sono altro che un minuscolo dettaglio.

Alessia Marcuzzi, bella fuori ed anche dentro

La moglie di Paolo Calabresi è il tipico esempio di come si dovrebbe essere. Radiosa, gioiosa della vita, sempre allegra e volta al suscitare buonumore. La conduttrice televisiva di Mediaset è reduce da un successo dietro l’altro.

Ed anche quando si è trattato di fare fronte alle polemiche sorte in maniera inevitabile in alcuni dei suoi show, Alessia ha sempre saputo come fare per venirne fuori al top.