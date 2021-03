Vaccino Italia, come funziona la piattaforma di Poste per prenotarsi

Il Piano vaccino Italia può contare anche sui servizi messi a disposizione da Poste Italiane per garantire una prenotazione veloce.

Vaccino Italia, Poste Italiane ha messo a disposizione una piattaforma appositamente concepita per prenotarsi allo scopo di ricevere la propria dose. Sono cinque le regioni che hanno cominciato a farne uso: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Sicilia.

E tra pochissimo dovrebbe toccare pure alla Lombardia, che al momento sta facendo i conti con i troppi pasticci legati al proprio metodo autonomo con Aria per prenotarsi online. Lo spazio di Poste Italiane consta anche di un metodo di distribuzione celere che fino ad oggi ha fatto si che venissero consegnati ben 2 milioni di pezzi in tempi brevi.

Lo start era avvenuto a febbraio e dà la possibilità di potere scegliere uno dei centri inclusi nel Piano vaccino Italia più vicini alla propria residenza o domicilio. Da qui si passa a quando stabilire l’appuntamento, rilasciando i propri dati anagrafici con tanto di tessera sanitaria.

C’è anche un altro metodo alternativo per la prenotazione, che fa affidamento sul numero verde 800.009.966, da consultare esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Sono esclusi il sabato ed i giorni festivi.

Vaccino Italia, la piattaforma di Poste Italiane è molto efficace

Ma non è tutto. La prenotazione per potersi vaccinare può avvenire anche mediante il postino, attraverso il dispositivo palmare in dotazione a quest’ultimo, oppure agli sportelli in ufficio, sempre mediante tessera sanitaria.

Ovviamente tutti i procedimenti descritti hanno luogo a titolo del tutto gratuito. Le forze dell’ordine hanno più volte rivolto degli appelli a diffidare di chi offre la prenotazione per il vaccino dietro pagamento di qualsiasi somma di denaro. Se qualcuno chiede dei soldi per questo, si tratta di un truffatore e la cosa va immediatamente denunciata.

Purtroppo la situazione riguardo al Piano vaccino continua ad andare a rilento. Le previsioni a riguardo fanno sapere che non sarà possibile andare oltre le 200mila somministrazioni al giorno. Mentre in Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed Israele si viaggia a numeri di gran lunga superiori.

In arrivo nuove forniture di vaccino

Si tratta però di nazioni che non hanno avuto a che fare con problemi impreviste alle forniture. Cosa capitata invece a tutti quelli facenti parte della Unione Europea.

Ad ogni modo il ministro della Salute, Roberto Speranza, si dichiara ottimista per quanto riguarda l’andamento della pandemia entro la prossima estate.

E mentre nell’immediato futuro dovrebbe arrivare sulla scena anche il vaccino di Johnson & Johnson, che necessita di una sola inoculazione, sono in arrivo anche nuove forniture dai vari Moderna, Pfizer ed Astrazeneca.