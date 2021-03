Uomini e Donne, Claudio Cervoni: chi è il Cavaliere del Trono Over

I protagonisti del dating show Uomini e Donne, cosa sapere su Claudio Cervoni: chi è il Cavaliere del Trono Over.

Per diverse settimane, è stato uno dei Cavalieri nel parterre del dating show di Canale 5, Uomini e donne, quindi la sua scelta in queste ore ha un po’ agitato le acque. Lui è Claudio Cervoni, Cavaliere del Trono Over, appunto, e nella puntata del 23 marzo annuncia di doversi trasferire per lavoro. Dovendo lasciare Roma, ha chiesto alla Dama Sabina Ricci di seguirlo e la risposta di lei sorprenderà tutti.

Ma chi è Claudio Cervoni? La sua presenza a ‘Uomini e Donne’ ha fatto molto discutere, anche perché l’uomo non ha nascosto di aver avuto un passato sentimentale davvero molto travagliato: innanzitutto, nella sua vita ci sarebbe stato un matrimonio finito male, dal quale sarebbe nata una figlia.

Cosa sapere su Claudio Cervoni, il Cavaliere del Trono over

Proprio sulla figlia, ha raccontato che la giovane donna avrebbe avuto dei problemi di salute e anche lui. Queste le sue parole in trasmissione parlando degli ultimi anni della sua vita: “Gli ultimi 5 anni sono stati duri: mia figlia è stata male e ho avuto un infarto”. Nella sua vita, dopo il matrimonio, per Claudio Cervoni c’è stata un’altra storia sentimentale molto travagliata, con una giovane di 28 anni, quindi a quanto pare molto più piccola di lui. Il Cavaliere partecipa così al dating show.

La scelta di Uomini e Donne deriva dal fatto che avrebbe deciso di darsi una nuova possibilità, cercando di nuovo l’anima gemella. Insomma, l’uomo si era detto pronto a una nuova avventura e proprio nel corso del dating show di Canale 5 aveva incontrato Sabina Ricci, con la quale si era instaurato subito un feeling. Ma quello che sorprende tutti è che la Dama non sembrava così sicura. E invece, nella puntata che viene mandata in onda il 23 marzo, Claudio Cervoni e Sabina Ricci escono insieme sulle note di ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante.