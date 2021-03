Un posto al sole, anticipazioni: tanti colpi di scena per i protagonisti

Un posto al sole ritorna con il suo consueto appuntamento. Ancora tanti colpi di scena e momenti emozionanti per i protagonisti.

L’amatissima e seguitissima serie targata Rai non si ferma. I fan saranno stupiti ancora una volta dalla trama avvincente che racconta la vita dei protagonisti.

Questa volta le anticipazioni svelano che ci saranno dei cambiamenti in vista per Filippo e Serena, mentre il rapporto tra Roberto Ferri e Franco sarà sempre più stretto. Scopriamo meglio che cosa succederà.

Un posto al sole: ecco tutto quello che c’è da sapere sui prossimi episodi

Le prossime puntate si prospettano molto interessanti. La situazione per Filippo e Serena sembra migliorare e l’uomo potrà tornare a casa. Proprio i due partiranno insieme alla volta di Milano dopo aver affidato la piccola Irene a Giulia.

Nel frattempo ci sarà anche spazio a un momento di spensieratezza. Il compleanno di Clara è finalmente arrivato, ma la felicità verrà bruscamente interrotta. Il riavvicinamento tra lei e Alberto viene compromesso dall’apparizione di un terzo incomodo. Barbara cercherà di spingere Alberto a lasciare la madre di suo figlio.

La situazione non è facile neanche ai Cantieri dove Ferri e Franco collaboreranno sempre più congiuntamente. L’imprenditore però cercherà di coinvolgere anche Marina nei problemi dei Cantieri ma non avrà successo.

Nelle puntate seguenti Clara non rimarrà ferma ma prenderà una decisione definizione definitiva su Alberto. Nel frattempo Filippo e Serena torneranno da Milano dopo aver consultato uno specialista. Il personaggio che sembra essere più felice di tutti è certamente Silvia che è al settimo cielo perché Michele ha deciso di passare la Pasqua con lei.

Queste sono solo alcune delle anticipazioni di cosa succederà nei prossimi episodi. Per saperne di più non resta altro che sintonizzarsi sui Rai 3 per vedere che cosa succederà ai protagonisti della serie. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno.