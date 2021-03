Tony Goldwyn, chi è il cattivo di Ghost: età, carriera, come è oggi

Scopriamo chi è Tony Goldwyn, il cattivo di Ghost: uno dei film più romantici della storia, in onda questa sera su Canale 5

Tony Goldwyn, il cui vero nome è Anthony Howard Goldwyn, è un attore, regista e produttore cinematografico americano nato a Los Angeles nel maggio 1960. Goldwyn rientra all’interno della categoria “figlio d’arte” da generazioni poiché i suoi genitori sono l’attrice Jennifer Howard e il produttore cinematografico Samuel Goldwyn Jr. Persino i suoi nonni avevano a che fare con il mondo dello spettacolo: dal lato paterno erano il produttore Samuel Goldwyn e l’attrice Frances Howard, da quello materno erano il drammaturgo Sidney Howard e l’attrice Clare Eames.

La carriera di Tony Goldwyn

Sebbene abbia esordito nel mondo del cinema nel 1986, a 26 anni, all’interno della pellicola Venerdì 13 parte VI – Jason vive del regista di Tom McLoughlin, questo non è stato il suo film più importante. Tony Goldwyn ha raggiunto l’apice della sua carriera come attore nel 1990, recitando la parte di Carl Bruner nel film Ghost. Il suo personaggio è il vero antagonista del fantasma protagonista Sam Wheat, interpretato dal grande Patrick Swayze. Carl Bruner è un collega e il miglior amico di Sam, il quale gli ha rivelato di aver trovato del denaro sporco all’interno di alcuni conti correnti ispezionati. Qualche tempo dopo, Sam viene ucciso in una rapina finita male e Carl continua a stare vicino alla fidanzata. Durante il film, viene a galla la terribile verità: era proprio Carl a riciclare il denaro sporco, e per questo motivo aveva assoldato Willy, il ladro che ha ucciso Sam.

Dal 2012 Tony Goldwyn è il protagonista maschile all’interno della serie televisiva Scandal. Non si sa molto della sua vita privata: sappiamo solo che è felicemente sposato dal 1987 con la scenografa Jane Musky, con cui ha avuto due figlie, Anna e Tess.