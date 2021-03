Test, scegli una porta per svelare i desideri più intimi

In questo test ci viene chiesto di scegliere una delle sei porte a disposizione per scoprire quali sono i nostri desideri più intimi.

Il test di oggi è finalizzato a descrivere la tua personalità ed i desideri più intimi della vostra vita. Ovviamente si tratta di un gioco ed il risultato non è da considerare come un vero e proprio test psicologico o un modo per condizionare le vostre scelte future. Tuttavia il risultato collegato alla vostra scelta potrebbe sorprendervi, descrivendo esattamente il modo in cui vi porgete verso la vita e ciò che effettivamente desiderate da essa.

Perché il test abbia un’attinenza reale con ciò che pensate, è necessario che la scelta della porta che preferita venga presa di getto e non dopo averci riflettuto. Stando troppo a pensare, infatti, potremmo decidere di scegliere uno dei paesaggi che preferiamo esclusivamente a livello estetico. Scegliendo invece istintivamente, potremmo essere guidati dal nostro subcoscio nella scelta.

Test, quale porta scegliereste?

Non vi resta che guardare l’immagine e scegliere una delle sei porte a disposizione, di seguito vi proponiamo i risultati della vostra scelta.

Porta n°1

Se avete scelto questa porta significa che siete persone che amano la libertà e che si vogliono sempre sentire indipendenti. Non amate chi vi mette fretta né il confronto con gli altri, preferite costruire una strada del tutto indipendente.

Porta n°2

In questo caso siamo di fronte a persone solitarie che vogliono vivere e viaggiare senza persone che gli stiano troppo addosso. Siete creativi, introversi, perspicaci e amanti della filosofia.

Porta n°3

Le persone che hanno scelto questa porta sono divertenti, solari e coinvolgenti. Amate la compagnia e siete delle persone estremamente curiose, che vogliono conoscere sempre qualcosa di nuovo sia sulla propria interiorità che sul mondo che li circonda. Non vi ponete obiettivi, preferite vivere la vita come capita.

Porta n°4

Chi sceglie questa porta è sempre pronto al brivido e all’avventura. Amate il rischio, siete spontanei e non vi preoccupate troppo delle regole. La vostra giornata ideale è caratterizzata da esperienze estreme che possano farvi provare l’adrenalina di cui avete un disperato bisogno.

Porta n°5

Siete persone che vanno alla ricerca costante della serenità. Non amate il brivido o rischi, piuttosto che gettarvi in una situazione dubbia, preferite mantenere quella che vi dà la certezza di avere un percorso predefinito. In generale vi si apprezza per la vostra capacità di rimanere con i piedi per terra.

Porta n°6

In questo caso siete persone che amano stare a riflettere in solitaria. Vi piace poter esperire la vostra interiorità e coltivarla. Non avete bisogno degli altri per essere in pace con voi stessi, tuttavia apprezzate le relazioni reali più di ogni altra cosa.