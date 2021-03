Animali del Mediterraneo: la stella marina rossa | Cosa mangia e dove vive

Andiamo a scoprire la Stella Marina Rossa, uno degli animali più affascinanti che possiamo ammirare facendo snorkeling nel Mediterraneo.

La bella stagione è sempre più alle porte. Tutti coloro che vivono al mare, hanno una seconda casa, o hanno già organizzato una vacanza nelle località balneari nostrane, fremono all’idea di potersi di nuovo godere il sole, la tintarella e le immersioni nel Mediterraneo. Già, perché come vi abbiamo già raccontato, i pesci e gli animali che popolano il nostro mare sono tantissimi. Certo, non siamo ai livelli della Barriera Corallina, ma facendo un po’ di snorkeling con la maschera e il boccaglio, anche a poca distanza dalla riva, potrete trovare moltissimi pesci e creature affascinanti come la stella marina.

Ti potrebbero anche interessare:

La stella marina del Mediterraneo: cosa sapere

L’Echinaster sepositus, ossia la stella marina rossa, è molto comune nel Mar Mediterraneo. La troviamo fino ai 200 metri di profondità, vicino alla costa, soprattutto su scogli e zone rocciose dove si appoggia e vive. L’importante è che la temperatura non superi di troppo i 22 gradi centigradi. Questo animale è bellissimo da ammirare facendo snorkeling, ma ricordate sempre di non prenderla in mano e non disturbarla. Sono organismi delicati che devono essere rispettati, vale un po’ l’antica regola – sempre valida – che ci dicevano i nostri genitori “Guardare e non toccare”!

Cosa mangia?

Se volete conoscere meglio la stella marina rossa sappiate che generalmente ha un diametro massimo di 35 centimetri ed è prevalentemente carnivora. Si ciba infatti di spugne, vermi, piccoli ricci, molluschi… Come fa? Gli scienziati hanno scoperto che la stella marina riesce ad aprire le conchiglie, infilare la sua “bocca” nel guscio e mangiare l’interno! Un predatrice insomma, anche piuttosto ingegnosa.

L’importanza di rispettare l’ecosistema marino

I pesci del Mediterraneo, così come le stelle marine e tutti gli altri animali e piante che popolano i fondali, sono quindi tutti da scoprire. Fare snorkeling, indossare maschera e boccaglio diventa così super interessante. Un’attività che non solo fa bene al fisico, ma che contribuisce anche ad aumentare la nostra cultura personale. Conoscere infatti la flora e la fauna che popolano il nostro mare è importante anche per preservarne la biodiversità e istruire amici, figli e parenti sul rispetto da portare a queste creature.