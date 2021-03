Stasera in tv, Ultimatum alla Terra: trama, cast e curiosità

Questa sera, martedì 23 marzo, in prima serata su Nove andrà in onda il film del 2008 Ultimatum alla Terra, con protagonista Keanu Reeves.

Stasera, martedì 23 marzo 2021, andrà in onda in prima serata su Nove, a partire dalle 21:25, il film “Ultimatum alla terra“. Il film del 2008 diretto da Scott Derrickson è un remake dell’omonimo film di fantascienza del 1951.

“The Day the Earth Stood Still“, nome originale del film “Ultimatum alla Terra” del 2008, ha come protagonista l’attore Keanu Reeves, che interpreta l’alieno Klaatu. Al suo fianco la scienziata Helen Benson, interpretata da Jennifer Connelly. Gli alieni fanno la loro comparsa sul pianeta Terra per salvarlo dal vero pericolo che lo minaccia: la razza umana stessa. L’extraterrestre Kaatu, con sembianze umane, cerca di salvare gli umani da loro stessi con l’aiuto di una biologa e del suo figliastro.

Ultimatum alla Terra, la trama del film con Keanu Reeves

“Ultimatum alla Terra” è il remake dell’omonima pellicola del 1951, diretta da Robert Wise. Scott Derrickson, già regista di “The Exorcism of Emily Rose” è da sempre un ammiratore di Wise, che aveva conosciuto quando era ancora uno studente di cinema. La sua intenzione nel girare la pellicola era quella di rendere omaggio al classico del ’51, riadattandolo ai giorni nostri.

Il film inizia proprio nel 2008, quando la scienziata Helen Benson viene convocata per far fronte a un’imminente catastrofe: un oggetto non identificato si dirige a tutta velocità su New York. L’oggetto si rivela essere una navicella aliena, con a bordo l’alieno Klaatu, giunto sulla Terra per mettere in salvo gli umani. La biologa lo libera dalla prigione militare insieme al figliastro Jacob e lo aiuta a nascondersi e l’alieno svela ai due la sua vera missione: sterminare la razza umana, considerata indegna di abitare la Terra.