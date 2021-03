Ps5 torna disponibile su Amazon: in arrivo nuove scorte

La nuova ammiraglia Sony, Ps5, sta per tornare a disposizione degli utenti sul colosso dell’eCommerce Amazon.

La Playstation 5 è uscita virtualmente in Italia lo scorso 20 novembre 2020. Virtualmente perché le copie messe a disposizione da Sony per il debutto erano già state prenotate da mesi e nei negozi non hanno mai fatto il loro debutto. Di fatto, dunque, nessuno che non abbia avuto la fortuna di accaparrarsene una copia l’ha potuta vedere nei negozi di elettronica e la console è di fatto rimasta un’entità inconsistente.

Dalla fine di novembre, dunque, ci sono migliaia se non milioni di italiani che cercano disperatamente di accaparrarsene una. Una vera e propria impresa visto che tutti gli store possono vendere solo online e spesso le unità a disposizione bastano a malapena a soddisfare i primi pre-order. Proprio per evitare pre-order che rimangono inevasi per mesi, le catene di distribuzione Mediaworld, Unieuro, Euronics e Game Stop hanno deciso di non permettere più agli utenti di ordinare la console Sony. Lo stesso sta facendo Amazon, che permette l’acquisto solo ai più fortunati e tempisti quando arrivano le poche nuove scorte.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Ps5 da record: nonostante la scarsità di unità è la console più venduta della storia

Ps5 torna disponibile su Amazon Usa, in arrivo nuove scorte per il mercato americano

Nel periodo di Natale, Sony ha spiegato ai propri utenti che avrebbe compiuto un sforzo produttivo al fine di aumentare le scorte entro la fine del 2021. A febbraio è giunta la notizia che a marzo e aprile sarebbe giunto un restock delle unità in tutto il mondo, ma tale restock è stato finora abbastanza limitato ed insufficiente a soddisfare l’elevata domanda del mercato. I problemi sono noti ormai da tempo: la riduzione della catena di produzione a causa del Covid-19, la mancanza di chip utili all’assemblaggio e la presenza di scalper online in grado di assicurarsi una buona parte degli stock in arrivo.

Link Amazon per l’acquisto di Ps5 (al momento non disponibile ma se l’informazione è corretta potrebbe esserlo da un momento all’altro)

Nelle ultime ore è giunta notizia di un rifornimento di console su Amazon Usa. Si tratta di alcune migliaia di Ps5 che possono essere acquistate anche qui in Europa. Se si è veloci e fortunati, infatti, si ha la possibilità di accaparrarsi una console tra quelle a disposizione. Ps5, infatti, è region free e non ci sono problemi di funzionamento per la versione americana. Tuttavia l’acquisto dagli Stati Uniti potrebbe comportare un sovraprezzo per il passaggio alla dogana. Per quanto riguarda il rifornimento di unità per Amazon Europe e Italia, al momento non vi sono notizie certe.