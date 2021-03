Prandelli, in arrivo le dimissioni: torna Iachini alla Fiorentina

Non ce l’ha fatta Cesare Prandelli: in arrivo le dimissioni ufficiali con il ritorno di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina

“Sento un vuoto dentro”, le ultime parole di Cesare Prandelli durante la conferenza alla vigilia di Fiorentina-Milan. Nel post partita non si è presentato alla stampa ufficialmente per un malore e così nelle ultime ore è diventata realtà: manca soltanto l’ufficialità con le dimissioni in arrivo. Al suo posto tornerà Beppe Iachini, che guiderà domani il primo allenamento in vista delle prossime sfide di Serie A.