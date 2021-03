Patrick Swayze, la morte prematura: come l’aveva ridotto la malattia

By

Patrick Swayze era un attore americano morto prematuramente a soli 56 anni: a quanto pare la sua vita, verso la fine, non è stata facile.

Chi può dimenticare Johnny Castle, cotta di tutte le ragazze degli anni ’80 / ’90 e protagonista di Dirty Dancing? Grazie a quel ruolo Patrick Swayze ha conquistato il titolo di sex symbol per anni: con il film Ghost poi si è assicurato i cuori delle fans. La carriera dell’uomo però si è dovuta fermare nel 2008, quando a soli 56 anni ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Subito dopo la diffusione di questa notizia, venne annunciata la morte dell’attore: avvenimento che Patrick Swayze stesso dovette smentire per ben due volte.

Una volta iniziate le sedute di chemioterapia, però, per Patrick Swayze la sfortuna non è finita: fu colpito da una polmonite e, nello stesso periodo, il tumore iniziò a diffondersi arrivando a danneggiare anche il fegato. L’attore morì l’anno dopo, il 14 settembre 2009.

La malattia e le storie che la circondano

La malattia dell’uomo all’epoca fu al centro di molte discussioni. Prima i tabloid diffusero la notizia (subito smentita) che Patrick Swayze non volesse sottoporsi alle cure. Dopo la morte, le voci diventarono più inquietanti: in molti sostenevano che la moglie dell’attore, Lisa Niemi, lo avesse a lungo maltrattato. A quanto pare la cameriera di servizio nella famiglia avrebbe raccontato che la donna era arrivata a picchiare Swayze anche mentre l’attore era malato e costretto a letto. La situazione per Lisa Niemi era peggiorata quando anche alcuni colleghi ed amici di Patrick avevano confermato questa storia, parlando del brutto carattere della donna.

Sempre secondo la cameriera ed i colleghi, Patrick Swayze avrebbe sopportato le angherie della moglie in punto di morte perchè innamorato. La donna (che a quanto pare lo tradiva spesso) avrebbe avuto un problema con l’alcol: i due non si sono mai separati anche per l’attenzione mediatica che un divorzio avrebbe comportato.